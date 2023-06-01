Два человека пострадали в результате взрыва в Белгороде
Беспилотник, по предварительным данным, упал на проезжую часть
01 июня 2023, 21:23, ИА Амител
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Два человека пострадали в результате взрыва в районе Харьковской горы в Белгороде. Эту информацию в своём Telegram-канале подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, там случился взрыв неизвестного устройства. Беспилотник, по предварительным данным, упал на проезжую часть.
"Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу № 2, второй мужчина с лёгкими ушибами от госпитализации отказался", – сказал он, добавив, что также был повреждён автомобиль.
На месте работают оперативные службы, обстоятельства выясняются.
06:59:56 02-06-2023
В Киеве на проезжую часть наверное тоже падает