Два человека пострадали в результате взрыва в Белгороде

Беспилотник, по предварительным данным, упал на проезжую часть

01 июня 2023, 21:23, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Два человека пострадали в результате взрыва в районе Харьковской горы в Белгороде. Эту информацию в своём Telegram-канале подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, там случился взрыв неизвестного устройства. Беспилотник, по предварительным данным, упал на проезжую часть.

"Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу № 2, второй мужчина с лёгкими ушибами от госпитализации отказался", – сказал он, добавив, что также был повреждён автомобиль.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства выясняются.