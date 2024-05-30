Два сильных пожара потушили ночью в Барнауле

Сгорели три дома

30 мая 2024, 08:52, ИА Амител

Фото с места пожара / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Два сильных пожара произошло в Барнауле прошлой ночью. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Один частный дом загорелся на улице Рубцовской. Пожар локализовали на площади 150 "квадратов". Тушили огонь 33 человека и шесть автомобилей. С места происшествия в больницу доставили пострадавшего мужчину.

Также два дома горели в садоводстве "Урожайный". Пожар ликвидирован на площади порядка 150 кв.м. Работали пять пожарных расчетов, 28 человек личного состава. Из опасной зоны эвакуировано два газовых баллона.

Причины возгораний уточняются.