Два светофора до обеда отключили в Барнауле

Ведутся работы на электросетях

31 августа 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле до обеда отключили два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

До 16 часов не будет работать регулировка на на перекрестке. До 14 часов отключили светофор на пересечении улиц шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова.

Отмечается, что это необходимо для проведения работ на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде данных участков.