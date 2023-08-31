Два светофора до обеда отключили в Барнауле
Ведутся работы на электросетях
31 августа 2023, 10:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле до обеда отключили два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
До 16 часов не будет работать регулировка на на перекрестке. До 14 часов отключили светофор на пересечении улиц шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова.
Отмечается, что это необходимо для проведения работ на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде данных участков.
11:11:04 31-08-2023
фото американских светофоров почему?