"Единая Россия" разработала предложения в нацпроект "Семья"

Они касаются улучшения жилищных условий и повышения доступности образования

30 мая 2024, 13:03, ИА Амител

Заседание комиссии Генерального Совета Партии по защите материнства, детства и поддержке семьи / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. В него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента о поддержке многодетных семей. Об этом сообщает сайт партии ER.ru.

"В России каждая десятая семья – многодетная. Главная задача указа президента – обеспечить единообразие применения льгот, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. В наш стандарт вошли наиболее эффективные практики", – отметила глава комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В стандарт вошли такие меры, как:

выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребёнка;

содействие улучшению жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи;

предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких, как нуждаемость;

льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой;

бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона;

повышение доступности учреждений культуры и спорта;

содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы;

повышение доступности услуг по уходу и присмотру за детьми – развитие службы социальных нянь;

компенсация оплаты путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство вместе с "Единой Россией" поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента. Сейчас они есть в 59 субъектах РФ и городе Байконур.

"Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме и чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации "Единой России" были бы очень полезны", – отметила Ольга Баталина.

Также на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект "Семья", который президент поручил разработать в послании. Сбор предложений "Единая Россия" провела в регионах – их поступило более 3,5 тысячи.

"Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок – расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок – популяризация семейных ценностей", – рассказала Анна Кузнецова.

Все предложения в ближайшее время "Единая Россия" направит в правительство.