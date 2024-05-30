"Единая Россия" разработала предложения в нацпроект "Семья"
Они касаются улучшения жилищных условий и повышения доступности образования
30 мая 2024, 13:03, ИА Амител
"Единая Россия" разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. В него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента о поддержке многодетных семей. Об этом сообщает сайт партии ER.ru.
"В России каждая десятая семья – многодетная. Главная задача указа президента – обеспечить единообразие применения льгот, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. В наш стандарт вошли наиболее эффективные практики", – отметила глава комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
В стандарт вошли такие меры, как:
- выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребёнка;
- содействие улучшению жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи;
- предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких, как нуждаемость;
- льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой;
- бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона;
- повышение доступности учреждений культуры и спорта;
- содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы;
- повышение доступности услуг по уходу и присмотру за детьми – развитие службы социальных нянь;
- компенсация оплаты путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.
Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство вместе с "Единой Россией" поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента. Сейчас они есть в 59 субъектах РФ и городе Байконур.
"Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме и чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации "Единой России" были бы очень полезны", – отметила Ольга Баталина.
Также на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект "Семья", который президент поручил разработать в послании. Сбор предложений "Единая Россия" провела в регионах – их поступило более 3,5 тысячи.
"Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок – расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок – популяризация семейных ценностей", – рассказала Анна Кузнецова.
Все предложения в ближайшее время "Единая Россия" направит в правительство.
13:36:55 30-05-2024
Пока не обеспечите людей уверенностью в завтрашнем дне - хоть как программы называйте, они не работают. Уверенность в завтра это не только образование и медицина, это работа , общественный транспорт, бесплатные квартиры и многое другое , это все развалили и разворовали за 30 лет! И только в кино и рекламе , ну и еще в речах политиков все хорошо , все отлично.
07:30:08 31-05-2024
К сожалению аборигены сдохнут быстрее, чем поумнеет правительство. И мигранты не спасут. Они не самоубийцы. Они паразиты.
11:03:57 31-05-2024
Удобно устроились однако. Они типо все такие в заботах о семьях деньги раздают, и фиолетово что от этого кроме разгона инфляции никакого результата нет. Но за инфляцию отвечают не они, а центробанк (у которого по сути кроме ключевой ставки никаких рычагов и нет). В итоге депутаты в шоколаде, а главный злодей - центробанк.
12:30:06 31-05-2024
Гость (11:03:57 31-05-2024) Удобно устроились однако. Они типо все такие в заботах о сем... В таком случае МВФ со своим ЦБ. И плюс новая конституция написанная для нас врагами в США в 1993 году. Почитайте на досуге, будете приятно удивлены.
13:04:34 31-05-2024
Гость (12:30:06 31-05-2024) В таком случае МВФ со своим ЦБ. И плюс новая конституция нап... Предлагаете пользоваться не мозгами, а желтушной пропагандой? Если власть устраивают правила (не важно кем и когда написанные) и оно их не меняет, то проблема очевидно не в писателях как бы к ним не относиться. Но у нас почему-то предпочитают жевать кактус кивая при этом на врагов за лужей.