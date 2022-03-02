Путин подписал указ о запрете на вывоз иностранной валюты из России

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из России более 10 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Кремля поясняют, что запрещается вывозить из страны иностранную валюту и финансовые инструменты в иностранной валюте на сумму более 10 тысяч долларов по текущему курсу.

Указ Путина «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» стал ответом на санкции со стороны Евросоюза и США.

Ранее сообщалось, что в США создадут специальную группу, которая займётся расследованием преступлений российских олигархов.