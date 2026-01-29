Экономист назвал товары, которые могут подешеветь в 2026 году

По мнению эксперта, цены на бытовую электронику и часть плодоовощной продукции могут сохраниться или снизиться благодаря укреплению рубля

Кандидат экономических наук Игорь Балынин считает, что в 2026 году потребителей может ждать снижение цен на ряд товаров. Прогнозируя общую инфляцию на уровне 4–5%, эксперт отметил, что на отдельные категории цены могут остаться на уровне прошлого года или даже упасть, сообщает aif.ru.

Какие товары могут подешеветь?

Бытовая техника и электроника: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, телевизоры, холодильники, пылесосы. Эту тенденцию Балынин связывает с укреплением рубля, развитием импортозамещения и высокой конкуренцией на рынке.

Плодоовощная продукция (например, картофель). Здесь многое будет зависеть от того, насколько качественно аграрии сохранят урожай 2025 года и каким он будет в 2026-м.

Эксперт напомнил, что эффективные госпрограммы позволили сдержать рост цен на овощи и фрукты в 2025 году. В 2026-м эта положительная динамика может продолжиться при грамотной организации хранения сельхозпродукции.