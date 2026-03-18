В жутком ДТП под Новосибирском погибла молодая мама — ее пятилетняя дочь осталась одна
Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, но погубил пять человек. Сам он выжил и угодил за решетку
18 марта 2026, 13:29, ИА Амител
Вечером 14 марта на 9‑м километре трассы "Сибирь" в Болотнинском районе произошла страшная авария, унесшая жизни пяти человек, пишет "КП-Новосибирск".
По данным ГАИ, около 19:40 водитель микроавтобуса "Мерседес Бенц", двигавшийся в сторону Кемерова, пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.
Последствия ДТП оказались трагическими: двое 20‑летних парней погибли на месте, 22‑летняя девушка скончалась в автомобиле скорой помощи, а еще двое — 20‑летний парень и 27‑летняя Анна из Междуреченска — умерли уже в больнице. Знакомые погибшей Анны поделились воспоминаниями о ней.
«Мне позвонил коллега Ани и рассказал об аварии. Она занималась спортивным ориентированием и туризмом с пятого класса, была кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию, неоднократно побеждала на областных и региональных соревнованиях по спортивному туризму. Очень любила свою команду, всегда всех поздравляла и поддерживала. Очень отзывчивая и добрая девушка, очень хорошая», — рассказала тренер по спортивному туризму из Кемерова Наталья Васина.
Близкие также отметили, что Анна сама воспитывала пятилетнюю дочку — теперь девочка осталась без матери.
Друзья организовали сбор средств в помощь семье погибшей — информация размещена на странице Натальи Васиной во "ВКонтакте". Прощание с Анной состоится 18 марта в Междуреченске, в храме Святого Николая Чудотворца.
Что касается виновника аварии, то полиция задержала 43‑летнего водителя микроавтобуса. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух и более лиц. 17 марта Болотнинский районный суд принял решение отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца — до 15 мая.
Смертельное ДТП на трассах Новосибирской области, увы, не редкость. Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в жутком ДТП с фурой под Новосибирском. В их числе трое детей.
13:58:04 18-03-2026
С какой целью водитель микроавтобуса нёсся в Кемерово с кучей людей? Незаконно занимался извозом? Предрейсовый контроль проходил? Нужно глубже исследовать все обстоятельства трагедии. Вообще этих частных организаторов туристических туров нужно пристально отследить, а то деньги за тур наличкой берут, договора не заключают, страховок нет, вот в этом случае тоже поди в чёрную всё было.
14:25:40 18-03-2026
сдвг в детстве не вылечили,вот и несся.
людям - соболезнования
11:23:32 19-03-2026
Гость (13:58:04 18-03-2026) С какой целью водитель микроавтобуса нёсся в Кемерово с куче... Я Вам больше скажу, нужно пинками, именно пинками по другому никак, заставить работать психологов, чтобы выявляли заранее таких вот психически не нормальных людей, сиречь дураков и отсеивали их уже при прохождении медкомиссии на получение ВУ и при замене ВУ. Иначе бойню на наших дорогах не остановить.