В жутком ДТП под Новосибирском погибла молодая мама — ее пятилетняя дочь осталась одна

Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, но погубил пять человек. Сам он выжил и угодил за решетку

18 марта 2026, 13:29, ИА Амител

Водителя арестовали / Фото: суды общей юрисдикции Новосибирской области

Вечером 14 марта на 9‑м километре трассы "Сибирь" в Болотнинском районе произошла страшная авария, унесшая жизни пяти человек, пишет "КП-Новосибирск".

По данным ГАИ, около 19:40 водитель микроавтобуса "Мерседес Бенц", двигавшийся в сторону Кемерова, пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.

Последствия ДТП оказались трагическими: двое 20‑летних парней погибли на месте, 22‑летняя девушка скончалась в автомобиле скорой помощи, а еще двое — 20‑летний парень и 27‑летняя Анна из Междуреченска — умерли уже в больнице. Знакомые погибшей Анны поделились воспоминаниями о ней.

«Мне позвонил коллега Ани и рассказал об аварии. Она занималась спортивным ориентированием и туризмом с пятого класса, была кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию, неоднократно побеждала на областных и региональных соревнованиях по спортивному туризму. Очень любила свою команду, всегда всех поздравляла и поддерживала. Очень отзывчивая и добрая девушка, очень хорошая», — рассказала тренер по спортивному туризму из Кемерова Наталья Васина.

Близкие также отметили, что Анна сама воспитывала пятилетнюю дочку — теперь девочка осталась без матери.

Друзья организовали сбор средств в помощь семье погибшей — информация размещена на странице Натальи Васиной во "ВКонтакте". Прощание с Анной состоится 18 марта в Междуреченске, в храме Святого Николая Чудотворца.

Что касается виновника аварии, то полиция задержала 43‑летнего водителя микроавтобуса. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух и более лиц. 17 марта Болотнинский районный суд принял решение отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца — до 15 мая.

Смертельное ДТП на трассах Новосибирской области, увы, не редкость.