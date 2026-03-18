Похолодание до -15 градусов с ветром и снегом идет на Алтай
На большей части территории края выпадут небольшие осадки
18 марта 2026, 13:41, ИА Амител
В Алтайском крае 19 и 20 марта похолодает до -10...-15 градусов по ночам, а дневные температуры составят -1...+5 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.
Алтайский край
Ночь 19 марта. Температура -2...-7 градусов, местами до -12 градусов. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
День 19 марта. Температура -1...+4 градуса. На большей части территории небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Ночь 20 марта. Температура -4...-9 градусов, местами -10...-15 градусов. На большей части территории небольшой снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
День 20 марта. Температура 0...+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Барнаул
Ночь 19 марта. Температура -2...-4 градуса. В начале ночи небольшой снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.
День 19 марта. Температура 0...+2 градуса. В конце дня небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.
Ночь 20 марта. Температура -10...-12 градусов. В начале ночи небольшой снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.
День 20 марта. Температура 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4–9 м/с.
13:54:38 18-03-2026
шо, опять?©
14:01:46 18-03-2026
Когда Зиму сжигали - надо было её сначала повесить, потом расчленить, и лишь после в огонь. Похоже выжила Снегурочка, вот и бесится напоследок.
14:20:33 18-03-2026
Гость (14:01:46 18-03-2026) Когда Зиму сжигали - а нефиг было в феврале это делать..
14:36:42 18-03-2026
Гость (14:20:33 18-03-2026) а нефиг было в феврале это делать..... правильно, жечь надо в 20 числах марта.
испокон веку так было..
14:42:21 18-03-2026
календарь. (14:36:42 18-03-2026) правильно, жечь надо в 20 числах марта.испокон веку так ... ДА!
14:55:03 18-03-2026
календарь. (14:36:42 18-03-2026) правильно, жечь надо в 20 числах марта.испокон веку так ... помню всегда 1 апреля чучело жгли и блины ели
19:49:19 18-03-2026
Гость (14:55:03 18-03-2026) помню всегда 1 апреля чучело жгли и блины ели... Врешь. Восточнославянский праздник Масленица отмечается в течение недели перед Великим постом, с 16 февраля по 22 марта 2026 года. НИКОГДА масленица не выпадает и не выпадала на 1 апреля.
19:49:58 18-03-2026
календарь. (14:36:42 18-03-2026) правильно, жечь надо в 20 числах марта.испокон веку так ... Ты немного попутала с мусульманским наурызом.
14:54:12 18-03-2026
е ка лэ мэ нэ! я неделю назад только от избушки снег откинул и снова по пояс
опять 25?