На большей части территории края выпадут небольшие осадки

18 марта 2026, 13:41, ИА Амител

Снег в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 19 и 20 марта похолодает до -10...-15 градусов по ночам, а дневные температуры составят -1...+5 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

Алтайский край

Ночь 19 марта. Температура -2...-7 градусов, местами до -12 градусов. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

День 19 марта. Температура -1...+4 градуса. На большей части территории небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночь 20 марта. Температура -4...-9 градусов, местами -10...-15 градусов. На большей части территории небольшой снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

День 20 марта. Температура 0...+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Барнаул

Ночь 19 марта. Температура -2...-4 градуса. В начале ночи небольшой снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

День 19 марта. Температура 0...+2 градуса. В конце дня небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Ночь 20 марта. Температура -10...-12 градусов. В начале ночи небольшой снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.

День 20 марта. Температура 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4–9 м/с.