Банки России ужесточили требования к заемщикам по автокредитам
Спрос на новые машины снижается, а покупатели ищут альтернативные варианты — от рассрочки до покупки за наличные
18 марта 2026, 13:15, ИА Амител
Более 60% жителей России лишились возможности получить автокредит из-за ужесточившихся требований банков, сообщает газета "Известия". Издание проанализировало данные Росстата и условия кредитования.
Согласно материалу, банки теперь одобряют автокредиты только тем заемщикам, чей доход превышает средний ежемесячный платеж по кредиту как минимум в два раза. В настоящее время этот платеж составляет 37 тысяч рублей.
«Чтобы получить автокредит, заемщик должен зарабатывать не менее 74 тысяч рублей в месяц», — отмечают авторы статьи.
По статистике Росстата, такую зарплату получают лишь около 40% трудоспособного населения. А это значит, что 60% россиян не могут рассчитывать на автокредит.
Сообщается, что 21,6% работающих граждан имеют ежемесячный доход от 60 до 100 тысяч рублей. Однако многие из них не смогут получить кредит на автомобиль, так как не соответствуют требованиям банков из-за высокой долговой нагрузки и других критериев оценки платежеспособности.
16:41:46 18-03-2026
И справку из дурки - сейчас точилу берут только полные оторвы.
18:25:38 18-03-2026
Кредит на машину - глупость.