Спрос на новые машины снижается, а покупатели ищут альтернативные варианты — от рассрочки до покупки за наличные

18 марта 2026, 13:15, ИА Амител

Более 60% жителей России лишились возможности получить автокредит из-за ужесточившихся требований банков, сообщает газета "Известия". Издание проанализировало данные Росстата и условия кредитования.

Согласно материалу, банки теперь одобряют автокредиты только тем заемщикам, чей доход превышает средний ежемесячный платеж по кредиту как минимум в два раза. В настоящее время этот платеж составляет 37 тысяч рублей.

«Чтобы получить автокредит, заемщик должен зарабатывать не менее 74 тысяч рублей в месяц», — отмечают авторы статьи.

По статистике Росстата, такую зарплату получают лишь около 40% трудоспособного населения. А это значит, что 60% россиян не могут рассчитывать на автокредит.

Сообщается, что 21,6% работающих граждан имеют ежемесячный доход от 60 до 100 тысяч рублей. Однако многие из них не смогут получить кредит на автомобиль, так как не соответствуют требованиям банков из-за высокой долговой нагрузки и других критериев оценки платежеспособности.

