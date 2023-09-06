Как в Барнауле открыли фестиваль дворового футбола. Фоторепортаж
Выяснить, кто лучше играет в футбол, в Барнаул приехали спортсмены со всей России
06 сентября 2023, 13:45, ИА Амител
Пятый Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 стартовал в Барнауле 5 сентября. В нем принимают участие 460 спортсменов из 32 регионов страны: Краснодара, Иркутска, Москвы, Новосибирска, Ленинградской области, Красноярского края, Республики Алтай, Луганской Народной Республики и многих других.
Открыли фестиваль губернатор Алтайского края Виктор Томенко, президент Всероссийской федерации школьного спорта, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и председатель краевой федерации футбола Алексей Смертин.
Как прошло торжественное открытие – смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии 0