Как прошёл благотворительный турнир с футбольными звёздами в Барнауле?

На благотворительный турнир в Барнаул приехали Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Алексей Смертин

26 февраля 2023, 08:35, Антон Дегтярев

"Чемпионат победителей" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Четвёртый этап всероссийского футбольного турнира для детей-сирот "Чемпионат победителей" прошёл в Барнауле в субботу, 25 февраля. На него приехали бывшие футболисты сборной России по футболу – Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Алексей Смертин. Они прочитали детям напутственную речь, сфотографировались с ними, раздали автографы и даже сыграли с ребятами в футбол. Журналист amic.ru побывал на мероприятии и увидел, как Барнаул принял соревнование.

Кто участвовал в турнире?

Алтайский край стал четвёртым регионом, в которых в этом году прошёл благотворительный турнир "Чемпионат победителей". Прошлые три этапа игрались в Московской области, Республике Мордовия и в Пермском крае. Теперь соревнования принял Барнаул, а именно крытый городской манеж "Темп".

В "Чемпионате победителей" участвовали воспитанники детских домов, дети из неполных семей и подростки с ограниченными возможностями здоровья. На поле вышли восемь команд из Панкрушихи, Бийска, Троицкого, Павловска, Заринска и Барнаула. Они представляли местные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Также в турнире играла сборная краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко" и команда "Наши дети". Последняя состояла из ребят, живущих в новых российских регионах.

Все эти коллективы боролись за путёвку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

Для детей футбольный турнир был по-настоящему знаковым. Кубки и медали, выступления артистов, комментатор "Матч ТВ" и, конечно, приехавшие на соревнования звёзды футбола. В компании спортсменов были губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта региона Максим Рябцев. Всё это для юных футболистов в новинку. Такого размаха они не видели никогда. Поэтому для детей турнир – важное событие в жизни.

До старта соревнований дети рисовали на щеках российские флаги или футбольные мячи, фотографировались с приглашёнными артистами, одетыми в костюмы персонажей из мультфильмов, и репетировали церемонию открытия турнира. И вскоре она началась. Для собравшихся спели и станцевали артисты и творческие коллективы Барнаула. А ещё дисциплинированные курсанты показали навыки обращения с оружием.





























































































"Чемпионат победителей" в Барнауле / Фото: Антон Дегтярёв

"Социализация через мяч"

Главной частью церемонии открытия стали речи футболистов и организаторов турнира. Сначала участников и зрителей поприветствовал глава региона Виктор Томенко. Он отметил, что Алтайский край на данный момент "очень футбольный регион", и за последнее время здесь появилось множество спортивных объектов, на которых могут выступать дети. Томенко пообещал продолжить развивать инфраструктуру в регионе и "делать всё, чтобы больше мальчишек и девчонок приходили в этот спорт, влюблялись в него, посвящали ему жизнь".

Председатель благотворительного фонда "Ветер Добрых Перемен" (организатор соревнований) Денис Игнатов подчеркнул, что в таком турнире нет побеждённых, и все дети – участники первенства уже победители.

"Наш фонд волшебный, он создаёт для вас мгновения, воспоминания, которые ведут вас по жизни дорогой спорта, мечты и достижений. Мечты сбываются, потому что вы здесь. Спасибо нашим выдающимся спортсменам, которые приехали сюда. Для этих людей чужих детей не бывает. Ночь у нас вчера была без сна и завтра она будет без сна. Ради таких ребят мы готовы 10 ночей не спать – лишь бы у них был праздник", – сказал Денис Игнатов.

Председатель фонда дал слово и уроженцу Алтайского края Алексею Смертину. Экс-капитан сборной России пожелал участникам положительных эмоций и впечатлений и пояснил, что турнир сейчас – это не только соревнования, а "эмоциональный феномен, социализация через мяч".

Со стартом турнира детей поздравил и экс-футболист Евгений Алдонин. Он поблагодарил Алтайский край за тёплый приём и пожелал детям, чтобы турнир стал крупным событием в их жизни.

После поздравительных речей бывшие футболисты, организаторы и губернатор сфотографировались со всеми командами по отдельности. Когда все приглашённые гости покинули футбольное поле, начинались матчи.





































































































































































































































































Гала-матч на "Чемпионате победителей" / Фото: Екатерина Смолихина

Какие матчи сыграли дети?

Соревнования прошли в несколько этапов. Сначала был групповой этап, затем состоялись игры за седьмое, пятое место и два полуфинала. После этого прошёл короткий турнир "Король пенальти", который определил лучших исполнителей 11-метровых ударов.

Перед финалом и матчем за третье место футболисты Евгений Алдонин, Алексей Смертин и Дмитрий Сычев раздали детям автографы. И когда все ребята получили заветную подпись, были разыграны медали за первое, второе и третье место.

Но на этом футбол не закончился. Сначала прошёл "звёздный матч", в котором дети сыграли с известными барнаульскими футболистами, а потом состоялись гала-матчи. Каждый детский коллектив поочерёдно сыграл с командой футбольных звёзд – Алдонина, Сычева и Смертина.

Закончилось всё торжественным награждением победителей и фотосессией.

Как организовывали турнир?

По словам Дениса Игнатова, организовать благотворительный турнир в Барнауле было легко. Всё потому, что у фонда была поддержка властей Алтайского края, а бывшие футболисты хотели сюда приехать.

"Технологически мы всё освоили, турнир проходит за один день, обеспечивается безопасность. Это не тяжёлое дело, оно радует. Всё потому, что это праздник. Когда ты делаешь праздник, ты удовлетворён результатом, обо всём остальном забываешь", – отметил Игнатов.

По словам Игнатова, Барнаул выбрали для проведения турнира потому, что во многих других городах России люди уже привыкли к большим событиям, а здесь они проходят не так часто. Игнатов отметил, что в столице Алтайского края благотворителям были "по-настоящему рады". Сейчас организаторы намерены проводить турнир по всей России и включать в список города, "далёкие от светской повестки", подчеркнул он.

Среди детей-участников во всех регионах совсем нет профессионалов, отметил Игнатов. Стать футболистами они и не рвутся, для них это хобби и физкультура, сказал он.

























































































































"Чемпионат победителей" в Барнауле / Фото: Антон Дегтярёв

Цель турнира, пояснил Алексей Смертин, – социализация детей через футбол и вовлечение их в этот вид спорта. Важно привлекать к футболу ещё и детей с ограниченными возможностями здоровья, отметил он.

Евгений Алдонин отметил, что благодаря футболу дети могут больше общаться, оздоравливаться и дисциплинировать себя. Но главное – футбол может дать им много позитивных эмоций и впечатлений, отмечает Алдонин. Интерес к этому виду спорта не угаснет никогда, подчеркнул экс-футболист.

"У меня огромное количество друзей, для которых футбол не стал профессией, но это их любимый вид спорта. Они общаются, проносят это с собой и получают огромное удовольствие от него. Недаром футбол считается спортом № 1 в мире. Во многих странах в матчи сборной города затихают. Хочется, чтобы у нас интерес к футболу также рос", – сказал Алдонин.

Для проведения всероссийских благотворительных соревнований у Барнаула есть всё, сказал Евгений Алдонин. Условия в манеже "Темп" он назвал отличными и подчеркнул, что Барнаул способен провести всероссийский благотворительный турнир на хорошем уровне.

В Барнауле, как и во всей России, могут готовить будущее поколение чемпионов, сказал и Денис Игнатов. Он уверен, что когда футболом будут заниматься все – от сирот до профессионалов, наша сборная сможет взять заветное золото чемпионата мира.