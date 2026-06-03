Эксперт Минпросвещения рассказала, как справиться со стрессом на ЕГЭ

В первые минуты экзамена паника — это нормально, но не нужно списывать

03 июня 2026, 11:02, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Старший преподаватель Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, эксперт Минпросвещения Мария Батаева в беседе с ТАСС дала рекомендации выпускникам, как справиться со стрессом в первые минуты экзамена.

«Важно помнить, что любая попытка списать может привести к удалению с экзамена, так вы вряд ли покажете свой лучший результат. Запомните: чаще всего в первые минуты экзамена мы можем находиться на пике стресса, и в самом начале, при просмотре материалов, может показаться, что вы не знаете, как выполнить задание. Это реакция организма на ситуацию. Пробегитесь глазами по всем материалам и попробуйте сделать то, что знаете, то, что для вас понятно и очевидно в заданиях, в любой последовательности», — посоветовала Батаева.

Эксперт также рекомендовала сохранять привычные утренние ритуалы в день экзамена, не повторять материал за час до ЕГЭ (это усиливает тревогу), заранее продумать маршрут до пункта проведения и провести вечер накануне в спокойной обстановке.