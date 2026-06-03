Эксперт Минпросвещения рассказала, как справиться со стрессом на ЕГЭ
В первые минуты экзамена паника — это нормально, но не нужно списывать
03 июня 2026, 11:02, ИА Амител
Старший преподаватель Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, эксперт Минпросвещения Мария Батаева в беседе с ТАСС дала рекомендации выпускникам, как справиться со стрессом в первые минуты экзамена.
«Важно помнить, что любая попытка списать может привести к удалению с экзамена, так вы вряд ли покажете свой лучший результат. Запомните: чаще всего в первые минуты экзамена мы можем находиться на пике стресса, и в самом начале, при просмотре материалов, может показаться, что вы не знаете, как выполнить задание. Это реакция организма на ситуацию. Пробегитесь глазами по всем материалам и попробуйте сделать то, что знаете, то, что для вас понятно и очевидно в заданиях, в любой последовательности», — посоветовала Батаева.
Эксперт также рекомендовала сохранять привычные утренние ритуалы в день экзамена, не повторять материал за час до ЕГЭ (это усиливает тревогу), заранее продумать маршрут до пункта проведения и провести вечер накануне в спокойной обстановке.
11:11:56 03-06-2026
Слава Богу, что эту ЕГЭвскую заразу в СССР не испытали и прожили, и живем счастливо. вопряки не настным дням в стране.
14:11:06 03-06-2026
Гость (11:11:56 03-06-2026) Слава Богу, что эту ЕГЭвскую заразу в СССР не испытали и про... Как вы достали со своим СССР.
14:35:35 03-06-2026
Гость (11:11:56 03-06-2026) Слава Богу, что эту ЕГЭвскую заразу в СССР не испытали и про... Мои дети один раз сдали ЕГЭ и поступИли потом в несколько универов без всякой сдачи экзаменов на месте. Без снятия квартир, нервов и тд. Дочь отучилась в Питере СПБГУГА на бюджете (выбрала из трех универов, которые готовят диспетчеров), закончила с красным дипломом, работает в Шереметьево авиадиспетчером. Сын курсант летного училища. Своими поступлениями в гражданские универы на бюджет не воспользовался, просто страховался. При СССР поступить сразу в три четыре универа было невозможно, да и от экзаменов и переездов можно было сойти с ума.