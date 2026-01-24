Эксперты рассказали, как лучше всего одеваться в морозы

Жителям страны не стоит забывать о термобелье

24 января 2026, 18:40, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В период сильных заморозков россиянам рекомендуется соблюдать принцип многослойности в одежде и использовать термобелье, а также применять защитные кремы для кожи, чтобы избежать негативного влияния низких температур. Об этом сообщили эксперты медицинской фирмы "СберЗдоровье" РИА Новости.

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра, ранее информировал о том, что в предстоящие выходные в столице ожидается снижение температуры воздуха ночью до отметок -20...-25 градусов, а днем – в пределах -15...-20 градусов.

«Ключевым моментом в обеспечении защиты от холода является правильно подобранная одежда. Главный принцип – многослойность. Рекомендуется надевать несколько слоев одежды, которые помогут сохранить тепло и предотвратить переохлаждение», – поясняет врач-терапевт Алена Паршина из "СберЗдоровья".

Врач советует использовать термобелье в качестве первого слоя, а затем надевать обычную одежду (например, свитер и брюки), завершая образ теплой верхней одеждой – пуховиком или курткой. Необходимо также уделить внимание теплым носкам, шапке, шарфу и варежкам, поскольку они защищают наиболее уязвимые к холоду участки тела.