Поставщика определят 23 марта в ходе электронного аукциона

11 марта 2026, 08:36, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Барнаула готовятся поздравить участников Великой Отечественной войны с Днем Победы и закупают для них специальные подарочные наборы. Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок. Об этом сообщает издание "Банкфакс".

Планируется, что поставщика определят 23 марта в ходе электронного аукциона. Начальная цена одного подарочного комплекта составляет 8990 рублей, а общий объем контракта оценивается примерно в шесть миллионов рублей.

Согласно технической документации, в каждый набор включат чай весом 80 граммов, по 100 граммов кедровых орехов и вяленых ягод, 200 граммов сушеного крыжовника, 220 граммов меда и 210 граммов томленой брусники.

Помимо продуктов, ветеранам подготовят бытовые подарки. В комплект войдет легкое одеяло из полиэстера с пришитой белой лентой и поздравительной надписью, а также набор хлопкового постельного белья. Все предметы упакуют в подарочный пакет и дополнят открыткой с подписями главы города Вячеслава Франка и председателя городской думы Галины Буевич.