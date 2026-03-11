Стало известно, какие подарки вручат ветеранам ко Дню Победы в Барнауле
Поставщика определят 23 марта в ходе электронного аукциона
11 марта 2026, 08:36, ИА Амител
Власти Барнаула готовятся поздравить участников Великой Отечественной войны с Днем Победы и закупают для них специальные подарочные наборы. Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок. Об этом сообщает издание "Банкфакс".
Планируется, что поставщика определят 23 марта в ходе электронного аукциона. Начальная цена одного подарочного комплекта составляет 8990 рублей, а общий объем контракта оценивается примерно в шесть миллионов рублей.
Согласно технической документации, в каждый набор включат чай весом 80 граммов, по 100 граммов кедровых орехов и вяленых ягод, 200 граммов сушеного крыжовника, 220 граммов меда и 210 граммов томленой брусники.
Помимо продуктов, ветеранам подготовят бытовые подарки. В комплект войдет легкое одеяло из полиэстера с пришитой белой лентой и поздравительной надписью, а также набор хлопкового постельного белья. Все предметы упакуют в подарочный пакет и дополнят открыткой с подписями главы города Вячеслава Франка и председателя городской думы Галины Буевич.
09:14:29 11-03-2026
$100.
10:07:36 11-03-2026
Musik (09:14:29 11-03-2026) $100.... Позорники
11:20:30 11-03-2026
6 000 000/8990=667 человек ветеранов ВОВ проживающих в Алтайском крае,хотя в 2024 году на этом сайте было озвучено что живых осталось 104 участника
11:33:21 11-03-2026
Почему 80 грамм, а не 82, меда 220. а не 219? А по килограмму всего никак?
11:35:45 11-03-2026
Сейчас в число участников включили вдов, блокадников, узников.
12:04:09 11-03-2026
Вот она благодарность ветеранам. их и так нет настоящих - приравненные, но на парадах, для тех кто считать не умеет, усадят как на картинке
17:25:17 11-03-2026
Боже мой, позорище какое! На кой им ваш сушеный крыжовник! Дайте старикам курицу, тушенки, сыру и масла хрошего, да муки, наконец! Откуда берут этих идиотов!
17:42:56 11-03-2026
Не волнуйтесь. У них пенсия не чета обычным пенсионерам
Не волнуйтесь. У них пенсия не чета обычным пенсионерам
18:03:26 11-03-2026
Гость (17:42:56 11-03-2026) Не волнуйтесь. У них пенсия не чета обычным пенсионерам... Да вы их пенсию не считайте,не дай Господь Вам её за!работать также как они заработали
17:38:06 11-03-2026
В честь праздника решили покормить? Как-то неудобно перед ними.