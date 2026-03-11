Конфликт вокруг наследства погибшего на СВО бойца с Алтая вышел на федеральный канал

Раздор между членами семьи дошел до открытых ссор, в том числе на кладбище у могилы бойца

11 марта 2026, 08:48, ИА Амител

Родственников бойца пригласили на передачу / Скриншот "Мужское/Женское"

Семейный конфликт вокруг наследства погибшего участника специальной военной операции из Алтайского края вышел за рамки частного спора и оказался в эфире федерального телевидения. История жительницы региона Натальи Чуриковой и родственников ее мужа Ивана стала темой выпуска программы "Мужское/Женское" на Первом канале, сообщает "КП Барнаул".

По словам женщины, уже около двух лет продолжается конфликт с матерью погибшего бойца Ириной Асановой. Причиной разбирательства стали деньги, которые находились на банковской карте военнослужащего. Мать мужчины обратилась в суд, рассчитывая получить часть этих средств. При этом она утверждает, что невестка якобы не сразу сообщила семье о гибели Ивана и не рассказала о его посмертных наградах.

Наталья Чурикова рассказала, что прожила с мужем восемь лет. До знакомства с ним у нее было четыре дочери, а позже у супругов родился общий сын. После гибели мужчины положенные государственные выплаты были распределены между его близкими — деньги получили вдова, мать, отчим и их общий ребенок.

Адвокат Чуриковой утверждает, что средства с банковской карты были переданы женщине еще при жизни мужа. По его словам, Иван разрешил супруге снять деньги и использовать их на нужды семьи, поэтому к моменту его смерти на счете почти ничего не осталось.

Со своей стороны мать военнослужащего говорит, что узнала о гибели сына лишь спустя почти две недели — от его первой жены. Она также заявляет, что не может общаться с внуком, а награды погибшего находятся у невестки.

По словам родственников, конфликт между членами семьи дошел до открытых ссор, в том числе на кладбище у могилы бойца. Дочь Натальи утверждает, что такие скандалы происходят регулярно.

Во время обсуждения в студии программы стороны обменялись взаимными обвинениями. Ведущие предложили родственникам попытаться договориться ради памяти погибшего. Мать военного согласилась на примирение, однако его вдова заявила, что пока не готова к этому шагу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле боец СВО судится с женой за квартиру, купленную на компенсацию за ранение. В 2023 году Михаил дважды был ранен, лечился в госпитале и получил более 6 млн рублей соцвыплат.