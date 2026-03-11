Конфликт вокруг наследства погибшего на СВО бойца с Алтая вышел на федеральный канал
Раздор между членами семьи дошел до открытых ссор, в том числе на кладбище у могилы бойца
11 марта 2026, 08:48, ИА Амител
Семейный конфликт вокруг наследства погибшего участника специальной военной операции из Алтайского края вышел за рамки частного спора и оказался в эфире федерального телевидения. История жительницы региона Натальи Чуриковой и родственников ее мужа Ивана стала темой выпуска программы "Мужское/Женское" на Первом канале, сообщает "КП Барнаул".
По словам женщины, уже около двух лет продолжается конфликт с матерью погибшего бойца Ириной Асановой. Причиной разбирательства стали деньги, которые находились на банковской карте военнослужащего. Мать мужчины обратилась в суд, рассчитывая получить часть этих средств. При этом она утверждает, что невестка якобы не сразу сообщила семье о гибели Ивана и не рассказала о его посмертных наградах.
Наталья Чурикова рассказала, что прожила с мужем восемь лет. До знакомства с ним у нее было четыре дочери, а позже у супругов родился общий сын. После гибели мужчины положенные государственные выплаты были распределены между его близкими — деньги получили вдова, мать, отчим и их общий ребенок.
Адвокат Чуриковой утверждает, что средства с банковской карты были переданы женщине еще при жизни мужа. По его словам, Иван разрешил супруге снять деньги и использовать их на нужды семьи, поэтому к моменту его смерти на счете почти ничего не осталось.
Со своей стороны мать военнослужащего говорит, что узнала о гибели сына лишь спустя почти две недели — от его первой жены. Она также заявляет, что не может общаться с внуком, а награды погибшего находятся у невестки.
По словам родственников, конфликт между членами семьи дошел до открытых ссор, в том числе на кладбище у могилы бойца. Дочь Натальи утверждает, что такие скандалы происходят регулярно.
Во время обсуждения в студии программы стороны обменялись взаимными обвинениями. Ведущие предложили родственникам попытаться договориться ради памяти погибшего. Мать военного согласилась на примирение, однако его вдова заявила, что пока не готова к этому шагу.
Ранее сообщалось, что в Барнауле боец СВО судится с женой за квартиру, купленную на компенсацию за ранение. В 2023 году Михаил дважды был ранен, лечился в госпитале и получил более 6 млн рублей соцвыплат.
08:51:46 11-03-2026
Мир сошел с ума. Остановите это безумие.
08:54:24 11-03-2026
Ещё не достигнуты все поставленные цели (с)
08:54:12 11-03-2026
где деньги там бабья гниль - пышным цветом.
так всегда было
09:23:35 11-03-2026
09:29:40 11-03-2026
10:18:40 11-03-2026
"деньги получили вдова, мать, отчим и их общий ребенок". А при чем тут отчим???
10:27:38 11-03-2026
Да не надо ля-ля про женщин. Кто сделал так, что война стала заработком для бедных работающих людей? Сейчас создают сословие новых льготников, вы ещё сам и их будете, мягко говоря, не любить. В чем вы обвиняете женщин? Что они сами не зарабатывают миллионы? Так и их мужья не смогли заработать, пока не оказались там. Да ни в одной стране мира женщины не воевали, только у нас в Отечественную запросто. Ну отравьте жен, участников сво, туда, у них всех дети и что получится. Мозги-то включайте, женоненавистники-неудачники.
10:58:43 11-03-2026
12:00:57 11-03-2026
11:57:30 11-03-2026
мало бьют женщин своих и плохо читают книгу ДОМОСТРОЙ. выбивать дурь то из баб надо а не уши развешивать
идти воевать за деньги это большая вероятность погибнуть
воюют за то чтоб ликвидировать врагов государства - за идеалы. За мужские идеалы
и идти надо готовым колошматить врагов даже пустыми руками. Зло иметь большое в душе. Ярость к врагу. А женщина -женщина должна беспрекословно слушать мужа, а если не слушает он ее воспитает как надо и она слушает. Понятно?
15:16:29 11-03-2026
10:28:36 11-03-2026
Ничего себе замуж за него вышла ..с 4 дочками ..ну ванька он и есть ванька
10:38:28 11-03-2026
В деревне одна "мать" с тремя детьми женила на себе мужчинку. Родила от него четвертого. Началась операция мужчинку отправила на фронт. Спустя месяц мужчинку обнулили. Получила выплаты. Немножечко погоревала, подженила на себе братишку ранее обнуленного. Родила пятого. Отправила мстить за брата последнего поджиненного, которого обнулили. Получила выплаты, погоревала. Сейчас в поиске очередного лоха.
12:04:54 11-03-2026
10:53:30 11-03-2026
позор...
11:19:35 11-03-2026
Всем (и матери, и жене) по факту плевать на погибшего как такового, они с остервенением делят его деньги. Про "яжеженщина" никто и не вспоминает. До чего же омерзительны некоторые бабы.
11:30:52 11-03-2026
11:25:10 11-03-2026
Бабье всегда было меркантильное, во все исторические времена. И рогатки за деньги раздвигались только в путь.
Сейчас столько голубастеньких , которые раздвигают булки за деньги только в путь, при этом называют себя мужчинами и мышцами играют. И их всё больше. Так что смотритесь в зеркало.
11:30:05 11-03-2026
Если четко прописать всё в звконе, то не было бы скандалов. Но суровым мужикам в госдуме и заксобрании некогда, они карманами своими заняты, потому на ТВ и кидают дурачкам скандалы как кость собакам, вот, мол, посмотрите какие они плохие. Отдайте, женщины, туда мужа, отца, сына, брата, они же должны отдать долг Родине, а потом Родина по телевизору вас и размажет. Чтобы владельцы геморроя не думали ни о чем больше.
19:29:47 11-03-2026
11:33:06 11-03-2026
Ещё и на шоу подзаработают)
14:52:08 11-03-2026
Девиз воруй и ври общество разделилось на долиных и обездоленных.
15:31:29 02-04-2026
Не судите и не судимы будете.