Сергей Шнуров хочет сделать Инстасамку новой солисткой "Ленинграда"

Исполнители уже сделали одну демозапись

28 октября 2024, 19:10, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998

В состав группы "Ленинград" войдет новая участница – Инстасамка. Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей, и они планируют выпустить как минимум один совместный альбом.

Это будет первый альбом группы за последние шесть лет, отмечает Mash.

По информации из источника, Сергей Шнуров решил вернуться к музыкальной карьере после личных проблем. Чтобы привлечь внимание к своей персоне, он начал искать новую солистку – модную, молодежную и популярную. И выбор пал на Инстасамку.

Они встретились и обсудили все детали. В результате была записана демоверсия песни. В планах группы – как минимум один альбом.

Совместные концерты, клипы и корпоративные мероприятия пока обсуждаются.