Сергей Шнуров хочет сделать Инстасамку новой солисткой "Ленинграда"
Исполнители уже сделали одну демозапись
28 октября 2024, 19:10, ИА Амител
В состав группы "Ленинград" войдет новая участница – Инстасамка. Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей, и они планируют выпустить как минимум один совместный альбом.
Это будет первый альбом группы за последние шесть лет, отмечает Mash.
По информации из источника, Сергей Шнуров решил вернуться к музыкальной карьере после личных проблем. Чтобы привлечь внимание к своей персоне, он начал искать новую солистку – модную, молодежную и популярную. И выбор пал на Инстасамку.
Они встретились и обсудили все детали. В результате была записана демоверсия песни. В планах группы – как минимум один альбом.
Совместные концерты, клипы и корпоративные мероприятия пока обсуждаются.
21:15:49 28-10-2024
Открыл фотки бабёшки
Что у неё с хлеборезкой то ?
Прям таки минетная мастерская