Эксперт рассказал, как не ошибиться с подрядчиком и выбрать подходящий формат работ

03 июня 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFHf3YTK

Работа компании "Ваш Балкон" / Фото: Юрий Привалов

Все больше жителей Барнаула заказывают остекление балкона, чтобы расширить свое жилье. Квадратный метр обустройства этого дополнительного пространства стоит существенно дешевле "квадрата" жилья по ипотеке. Но как найти подрядчика, работа которого вас полностью устроит? Специалисты компании "Ваш Балкон", работающей в Барнауле с 2009 года и за плечами которой более шести тысяч объектов, рассказали, на что обратить внимание до подписания договора.

Проверьте адрес и документы

Первый тревожный признак — подрядчик без офиса. Если после монтажа возникнут проблемы, предъявить претензию будет сложно: нет понятного адреса, юридического лица или рабочего телефона.

Перед заказом стоит найти компанию на "Яндекс.Картах" или в 2ГИС. У надежной организации обычно есть офис, фотографии, отзывы за несколько лет и понятные контакты.

Не менее важно внимательно прочитать договор. В нем должны быть указаны марка профиля, тип стеклопакета и срок гарантии. В компании "Ваш балкон" советуют брать материал со сроком гарантии не менее трех лет. Формулировка "качественные материалы" не защищает заказчика юридически. Гарантия должна быть прописана конкретным сроком в документе.

Холодное или теплое остекление

Еще одна частая ошибка — выбор холодного остекления там, где нужен теплый балкон. При температуре минус 20 градусов на улице на балконе с алюминиевыми рамами может быть около -10.

Если пространство планируют использовать как кабинет, детскую, зону отдыха или часть жилого помещения, лучше выбирать теплое ПВХ-остекление с двухкамерным стеклопакетом. Переделка обычно обходится дороже, чем правильный выбор с первого раза.

Сколько стоит остекление в Барнауле?

В 2026 году остекление балкона в Барнауле можно сделать:

холодное остекление прямого балкона длиной три метра — от 35 тыс. рублей;

теплое остекление на профиле Rehau ("Рехау") или Veka ("Века") — от 45 тыс. рублей;

комплекс под ключ с утеплением и внутренней отделкой — от 90 тыс. рублей.

Работа компании "Ваш Балкон" / Фото: Юрий Привалов

Компания "Ваш Балкон" предлагает бесплатный выезд замерщика, расчет стоимости и официальный договор. Гарантия на все виды работ составляет пять лет. Узнать подробности можно на сайте компании.

"Ваш балкон"

Тел.: 8 (385-2)72-09-70

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