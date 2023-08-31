Гендиректор ЛДС "Динамо" опроверг слух о даче взятки

По его словам, комиссия водоканала пошла на мировую

31 августа 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Генеральный директор "Карандин Арены" Алексей Чемоданов прокомментировал информацию о даче взятке представителям водоканала. Его слова передает "Толк".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за взятку в 800 тысяч рублей руководитель ледовой арены пытался снизить счет за неоплаченную воду с 12 миллионов рублей до одного миллиона.

Чемоданов заявил, что сотрудники Водоканала при проверке нашли сорванную пломбу на гидранте. Последняя проверка проводилась около трех лет назад. Задолженность рассчитали за этот срок, но после этого представители ЛДС обратились в арбитраж и показали результаты проверки от МЧС, которая прошла в марте 2023 года.



По словам руководителя ледовой арены, после этого Водоканал пошел на мировую и снизил платеж до 1 млн 30 тысяч рублей. Информацию о даче взятки обе стороны опровергают.