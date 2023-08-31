Гендиректора ЛДС "Динамо" подозревают в попытке дачи взятки

Предположительно, он пытался откупиться от оплаты счетов за воду

31 августа 2023, 09:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Гендиректора ЛДС "Динамо" в Барнауле подозревают в попытке дачи взятки сотруднику водоканала. Об этом сообщает Mash Siberia.

В ходе проверки, по информации источника, выяснилось, что представители ледового дворца вылили воды на 12 миллионов рублей не оплатив ее.

Чтобы снизить сумму штрафа с 12 до одного миллиона директор ЛДС договорился с инспектором на взятку в 800 тысяч. 400 отдал посыльному, но последнего поймали полицейские.

Возбуждено дело о посредничестве в коммерческом подкупе.

Гендиректор ЛДС "Динамо" опроверг слух о даче взятки