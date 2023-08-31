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Гендиректора ЛДС "Динамо" подозревают в попытке дачи взятки

Предположительно, он пытался откупиться от оплаты счетов за воду

31 августа 2023, 09:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Гендиректора ЛДС "Динамо" в Барнауле подозревают в попытке дачи взятки сотруднику водоканала. Об этом сообщает Mash Siberia.

В ходе проверки, по информации источника, выяснилось, что представители ледового дворца вылили воды на 12 миллионов рублей не оплатив ее. 

Чтобы снизить сумму штрафа с 12 до одного миллиона директор ЛДС договорился с инспектором на взятку в 800 тысяч. 400 отдал посыльному, но последнего поймали полицейские.

Возбуждено дело о посредничестве в коммерческом подкупе.

Гендиректор ЛДС "Динамо" опроверг слух о даче взятки

Барнаул Динамо-Алтай

Комментарии 3

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Гость

09:48:38 31-08-2023

С чьего ведома предлагалась взятка? С того,кто владеет ЛДС и дал денег на взятку. Не у директора же нашлись лишние 800 тысяч.

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гость

09:56:34 31-08-2023

опять этот убийца на аудикусемь засветился?

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Гость

10:15:55 31-08-2023

гость (09:56:34 31-08-2023) опять этот убийца на аудикусемь засветился?... Ледово-хоккейное направление этой бизнес-группы похоже все - кредиторы не хотят больше ждать

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