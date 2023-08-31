Гендиректора ЛДС "Динамо" подозревают в попытке дачи взятки
Предположительно, он пытался откупиться от оплаты счетов за воду
31 августа 2023, 09:23, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Гендиректора ЛДС "Динамо" в Барнауле подозревают в попытке дачи взятки сотруднику водоканала. Об этом сообщает Mash Siberia.
В ходе проверки, по информации источника, выяснилось, что представители ледового дворца вылили воды на 12 миллионов рублей не оплатив ее.
Чтобы снизить сумму штрафа с 12 до одного миллиона директор ЛДС договорился с инспектором на взятку в 800 тысяч. 400 отдал посыльному, но последнего поймали полицейские.
Возбуждено дело о посредничестве в коммерческом подкупе.
09:48:38 31-08-2023
С чьего ведома предлагалась взятка? С того,кто владеет ЛДС и дал денег на взятку. Не у директора же нашлись лишние 800 тысяч.
09:56:34 31-08-2023
опять этот убийца на аудикусемь засветился?
10:15:55 31-08-2023
гость (09:56:34 31-08-2023) опять этот убийца на аудикусемь засветился?... Ледово-хоккейное направление этой бизнес-группы похоже все - кредиторы не хотят больше ждать