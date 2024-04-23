В Минздраве объяснили, почему йод оказался под строгим учетом

Причиной стала техническая ошибка

23 апреля 2024, 23:28, ИА Амител

Аптечный склад / Фото: unsplash.com

Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее о попадании спиртового раствора йода сообщили СМИ со ссылкой на письмо Минздрава. В пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций объясняли, что из-за этого пациентам придется получать рецепт на йод, а аптекам организовать специальные условия хранения и отпуска.

"При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны", – сказал Кузнецов.Ранее в операторе системы маркировки "Честный знак" заявили, что продолжают работу по детализации перечня ПКУ. Сама отметка нужна для соблюдения норм законодательства при обороте препаратов.