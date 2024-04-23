В Минздраве объяснили, почему йод оказался под строгим учетом
Причиной стала техническая ошибка
23 апреля 2024, 23:28, ИА Амител
Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Ранее о попадании спиртового раствора йода сообщили СМИ со ссылкой на письмо Минздрава. В пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций объясняли, что из-за этого пациентам придется получать рецепт на йод, а аптекам организовать специальные условия хранения и отпуска.
"При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны", – сказал Кузнецов.Ранее в операторе системы маркировки "Честный знак" заявили, что продолжают работу по детализации перечня ПКУ. Сама отметка нужна для соблюдения норм законодательства при обороте препаратов.
07:05:59 24-04-2024
Я так и не понял из разъяснения: внесение йода в перечень необходимых маркировать -это ошибка? В ближайшее время йод можно будет свободно купить в аптеках? Что-то написано, как для дипломатов: ничего не поймешь точно ,можно и так повернуть и этак -как захочется аптекарю.
07:31:27 24-04-2024
вчера покупал йод, 147 рублей за 20 мл
07:34:38 24-04-2024
- "Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов." ====== Очередной без рассудный выкидыш ЕГЭ - есть в составе спирт дави кнопку фиг - вам.
09:31:18 24-04-2024
у каждой ошибки есть фамилия
09:49:16 24-04-2024
Раньше лекарства были общедоступны, а теперь строгий поштучный учёт и рецепты, чтобы побольше померло народу, чтобы сократить численность населения!