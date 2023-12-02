НОВОСТИПроисшествия

Иномарка врезалась в трамвайную остановку в Барнауле

ДТП произошло на Змеиногорском тракте

02 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель Toyota Cresta врезался в трамвайную остановку "Стационар "Мать и дитя" на Змеиногорском тракте.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД, авария случилась 2 декабря в 00:35.

Судя по фото, машина получила серьезные повреждения. Остановку же, по словам очевидцев, "просто разворотило": упали столб и дорожный знак, сломана лавочка и частично выбиты стекла.

Пострадавших в результате ДТП нет. Водителя при этом не задержали: он сбежал с места происшествия.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:02:07 02-12-2023

- Смотри как могу !

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:26 02-12-2023

Очередной рейсер, в стрингах (стринрейсер)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:40 02-12-2023

После 10 вечера молодняк гоняет так, что мне с 28-летним стажем неуютно ездить по городу. Куда летят? Зачем? Гормоны? Алкоголь? Понты? Избыток энергии? Адреналиновая наркомания?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:46 02-12-2023

Автомобиль летел по Тракту со стороны города на бешеной скорости. Водитель сразу после столкновения с остановкой выскочил из машины и быстрым шагом ушёл вдоль домов 104, 104П, 104 м/5 в сторону леса. Автомобиль загорелся, но его потушили водители, проезжающие мимо. Был слышен плач женщины.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

18:47:47 02-12-2023

Вчером опасно стало ходить пешеходам. Действительно, похоже, адреналиновые кайфожоры. Всю ночь - летают, накручивают круги на перекрёстках и у торговых центров. Кто-нибудь в городе собирается наводить порядок? Похоже, никому не нужно.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров