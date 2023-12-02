Иномарка врезалась в трамвайную остановку в Барнауле

ДТП произошло на Змеиногорском тракте

02 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель Toyota Cresta врезался в трамвайную остановку "Стационар "Мать и дитя" на Змеиногорском тракте.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД, авария случилась 2 декабря в 00:35.

Судя по фото, машина получила серьезные повреждения. Остановку же, по словам очевидцев, "просто разворотило": упали столб и дорожный знак, сломана лавочка и частично выбиты стекла.

Пострадавших в результате ДТП нет. Водителя при этом не задержали: он сбежал с места происшествия.