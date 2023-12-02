Иномарка врезалась в трамвайную остановку в Барнауле
ДТП произошло на Змеиногорском тракте
02 декабря 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель Toyota Cresta врезался в трамвайную остановку "Стационар "Мать и дитя" на Змеиногорском тракте.
Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД, авария случилась 2 декабря в 00:35.
Судя по фото, машина получила серьезные повреждения. Остановку же, по словам очевидцев, "просто разворотило": упали столб и дорожный знак, сломана лавочка и частично выбиты стекла.
Пострадавших в результате ДТП нет. Водителя при этом не задержали: он сбежал с места происшествия.
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