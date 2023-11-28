Ранее президент анонсировал, что повышение минимального размера оплаты труда будет существенным

28 ноября 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

Владимир Путин 27 ноября подписал закон, который устанавливает новый размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в России на весь 2024 год. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Повышение обсуждалось уже давно, в том числе и в Госдуме. Теперь, после подписания президентом, информация стала официальной.

О том, на сколько увеличится МРОТ в 2024 году и каким будет его размер, – в материале amic.ru.

1 На сколько повысят МРОТ в 2024 году? На 18,5%. Владимир Путин изначально поручил профильным ведомствам поработать вопрос индексации МРОТ именно на столько. Таким он и остался в итоговом решении.

2 Каким будет размер МРОТ в России в 2024 году? 19 242 рубля. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля. Поэтому в 2024 году он увеличится ровно на три тысячи рублей.

3 Когда произойдет повышение МРОТ? 1 января 2024 года. Такая дата указана в законе, который подписал Владимир Путин.

4 На что влияет размер МРОТ? Размер МРОТ влияет на заработную плату тех, кто трудится за "минималку", находясь при этом на полной ставке. По российским законам работодатель не может платить сотруднику меньше МРОТ. Кроме того, этот показатель влияет на некоторые пособия (например, по беременности и родам), а также на уровень оплаты больничных листов. Так что эти выплаты тоже повысят с 1 января 2024 года.