Путин подписал указ о повышении МРОТ. На сколько он вырастет в 2024 году?
Ранее президент анонсировал, что повышение минимального размера оплаты труда будет существенным
28 ноября 2023, 11:26, ИА Амител
Фото: amic.ru
Владимир Путин 27 ноября подписал закон, который устанавливает новый размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в России на весь 2024 год. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Повышение обсуждалось уже давно, в том числе и в Госдуме. Теперь, после подписания президентом, информация стала официальной.
О том, на сколько увеличится МРОТ в 2024 году и каким будет его размер, – в материале amic.ru.
1
На сколько повысят МРОТ в 2024 году?
На 18,5%. Владимир Путин изначально поручил профильным ведомствам поработать вопрос индексации МРОТ именно на столько. Таким он и остался в итоговом решении.
2
Каким будет размер МРОТ в России в 2024 году?
19 242 рубля.
Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля. Поэтому в 2024 году он увеличится ровно на три тысячи рублей.
3
Когда произойдет повышение МРОТ?
1 января 2024 года. Такая дата указана в законе, который подписал Владимир Путин.
4
На что влияет размер МРОТ?
Размер МРОТ влияет на заработную плату тех, кто трудится за "минималку", находясь при этом на полной ставке. По российским законам работодатель не может платить сотруднику меньше МРОТ.
Кроме того, этот показатель влияет на некоторые пособия (например, по беременности и родам), а также на уровень оплаты больничных листов. Так что эти выплаты тоже повысят с 1 января 2024 года.
5
У какого количества россиян вырастет зарплата после повышения МРОТ?
После того как закон вступит в силу и МРОТ будет проиндексирован, размер оплаты труда станет выше у 4,8 млн россиян.
11:48:37 28-11-2023
В нашей бухгалтерии два плюс два может и три а может и пять... Смотря кому-начальнику побольше работяге кукиш... Без масла
11:57:24 28-11-2023
в 2013 году МРОТ 5200 в 2023 16 т. -во Путин хвастается как благосотояние поднял, а то что на этот МРОТ можно только сдохнуть, хоть 10 лет назад, хоть сейчас - умалчивают властьимущие.
12:22:06 28-11-2023
гость (11:57:24 28-11-2023) в 2013 году МРОТ 5200 в 2023 16 т. -во Путин хвастается как ... в 4 раза получается, вот только тогда я получал 35K при курсе 30, а щас только 55К при курсе 95... согласно МРОТ надо у начальника получается 140К просить
11:58:14 28-11-2023
А бухгалтер в бюджете себя не обидит, а остальным только МРОТ
12:06:14 28-11-2023
А будут разъяснения, на что влияет в реальной жизни МРОТ. И чему радоваться / огорчаться? Мне кажется, что данный закон имеет такую же силу, как притяжение Луны.
13:04:15 28-11-2023
Гость (12:06:14 28-11-2023) А будут разъяснения, на что влияет в реальной жизни МРОТ. И... Учитель твоего ребенка будет получать зарплату не 16 000, а 19 000. И не только.
12:45:09 28-11-2023
Одна рука дающего одаривает, а другая тут же все это забирает. Для чего это?