Заряд бодрости на весь год. Как барнаульцы отметили Крещение Господне?

Ледяная вода Оби стала местом омовения для сотен барнаульцев в день Крещения

20 января 2025, 07:00, ИА Амител

Крещение Господне в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 января православные верующие отметили один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне. Во всех храмах прошли Божественные литургии, а священнослужители совершили чин великого освящения воды.

Духовенство и верующие в Барнауле совершили в этот день традиционный крестный ход от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала. На льду Оби расположилась иордань в виде креста и купель, где митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду.

И по традиции сотни барнаульцев пришли на Крещение окунуться в святой воде. Несмотря на выходной, желающих смыть грехи и просто искупаться в ледяной воде оказалось немного.

Как это было – в нашем фоторепортаже.