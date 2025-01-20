Заряд бодрости на весь год. Как барнаульцы отметили Крещение Господне?
Ледяная вода Оби стала местом омовения для сотен барнаульцев в день Крещения
20 января 2025, 07:00, ИА Амител
19 января православные верующие отметили один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне. Во всех храмах прошли Божественные литургии, а священнослужители совершили чин великого освящения воды.
Духовенство и верующие в Барнауле совершили в этот день традиционный крестный ход от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала. На льду Оби расположилась иордань в виде креста и купель, где митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду.
И по традиции сотни барнаульцев пришли на Крещение окунуться в святой воде. Несмотря на выходной, желающих смыть грехи и просто искупаться в ледяной воде оказалось немного.
Как это было – в нашем фоторепортаже.
07:23:05 20-01-2025
- "Ледяная вода Оби стала местом омовения для сотен барнаульцев в день Крещения" ---Значит есть надежда, что не тысячи сошли с ума.
08:11:24 20-01-2025
Филипп Филиппыч (07:23:05 20-01-2025) - "Ледяная вода Оби стала местом омовения для сотен барнауль... Просто в Центре отключили воду. Пришлось людям ехать на старый базар, чтобы помыться и воды набрать.
08:05:00 20-01-2025
Вот никогда не видел, чтоб попы в прорубь ныряли. А вы?
08:11:38 20-01-2025
Гость (08:05:00 20-01-2025) Вот никогда не видел, чтоб попы в прорубь ныряли. А вы? ... Да они пока разоблачатся уже Пасха будет. )
16:14:53 20-01-2025
Гость (08:05:00 20-01-2025) Вот никогда не видел, чтоб попы в прорубь ныряли. А вы? ... че они дурные чтоли. они следят как стадо повинуется. они лишь бабки стригут