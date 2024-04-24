Как будут работать парки аттракционов в 2024 году и что там изменится

Билеты на аттракционы будут продаваться по прежней цене, а парк "Центральный" можно будет посетить до 11 вечера

24 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Руководство барнаульского парка "Центральный" планирует продлить время работы до 11 часов вечера. Парк "Солнечный ветер" сменит формат и его основной аудиторией станут дети от двух до семи лет. Об этом рассказали руководители парков на совещании в барнаульской мэрии, пишет пресс-служба администрации.

Там же представители парков сообщили, что в "Лесной сказке" появится один новый аттракцион, а в "Центральном" – пять. Ценовая политика парков в 2024 году не изменится, и билет на аттракцион будет стоить, как и раньше, 150-200 рублей.

Напомним, что в этом году в Барнауле начнется благоустройство парка имени Ленина в Индустриальном районе города по нацпроекту "Жилье и городская среда". За первый этап работ заплатят 49,5 млн рублей. Также в городе продолжится благоустройство "Юбилейного" и "Изумрудного".

Кроме того, до 30 апреля в Барнауле идет голосование по выбору объекта для благоустройства на следующий год. Сейчас лидирует территория за торговым центром "Европа", которую хотят превратить в парк 300-летия Барнаула: 8,4 тысячи голосов. Почему люди выбирают ее, можно прочитать здесь.