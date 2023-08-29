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Какая погода будет в Алтайском крае на День знаний?

Рассказываем, придётся ли брать с собой зонт на школьную линейку

29 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Конец лета на Алтае выдался не очень жарким и довольно дождливым. А уже совсем скоро школьники и их родители соберутся на линейках, чтобы отметить День знаний. Один из главных вопросов - к каким погодным условиям готовиться?

Рассказываем, какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае на 1 сентября и стоит ли ждать дождей.

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Какая погода будет в Барнауле и Алтайском крае на 1 сентября?

Увы, точного прогноза на 1 сентября пока нет. Как пояснили в региональном ЦГМС, достоверные данные синоптики знают только на три дня вперед. Предварительно в Гидрометцентре рассказали, что в пятницу на Алтае сохранится неустойчивая погода.
В ЦГМС пояснили, что в течение всей этой недели на территории региона будут проходить кратковременные дожди и грозы. При этом сильного похолодания не ожидается.
Согласно данным сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода", 1 сентября на Алтае будет до +21...+22 градусов тепла.
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Будет ли дождь в Барнауле и Алтайском крае на 1 сентября?

Прогнозы в погодных сервисах отличаются друг от друга. Например, по данным портала Gismeteo, в Барнауле в течение всего утра 1 сентября ожидаются дожди.
При этом сервис "Яндекс.Погода" прогнозирует, что дождей не будет: просто облачность с прояснениями.
В общем, пока точных данных о погоде на 1 сентября нет. Прогноз от регионального Гидрометцентра, будут ли дожди в Барнауле и Алтайском крае в День знаний, появится в ближайшее время.
Фото: amic.ru

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Погода

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