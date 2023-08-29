Рассказываем, придётся ли брать с собой зонт на школьную линейку

29 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Конец лета на Алтае выдался не очень жарким и довольно дождливым. А уже совсем скоро школьники и их родители соберутся на линейках, чтобы отметить День знаний. Один из главных вопросов - к каким погодным условиям готовиться?

Рассказываем, какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае на 1 сентября и стоит ли ждать дождей.

1 Какая погода будет в Барнауле и Алтайском крае на 1 сентября? Увы, точного прогноза на 1 сентября пока нет. Как пояснили в региональном ЦГМС, достоверные данные синоптики знают только на три дня вперед. Предварительно в Гидрометцентре рассказали, что в пятницу на Алтае сохранится неустойчивая погода. В ЦГМС пояснили, что в течение всей этой недели на территории региона будут проходить кратковременные дожди и грозы. При этом сильного похолодания не ожидается. Согласно данным сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода", 1 сентября на Алтае будет до +21...+22 градусов тепла.