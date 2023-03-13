Какая погода будет в Алтайском крае с 14 по 16 марта?

В регионе ближайшие несколько дней температура воздуха постепенно будет повышаться

13 марта 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спокойная и преимущественно без осадков погода сохранится в Алтайском крае 14 и 15 марта. Ветер ожидается юго-восточный, 2-7 м/с, и только ближайшей ночью в южных районах его порывы могут достигать 12 м/с. В утренние часы возможен туман. Об этом информирует региональный Гидрометцентр.

В ночные часы ближайшие двое суток ожидается от -7 до -12 градусов. В северных районах будет прохладнее, там столбики термометров опустятся до отметки -19 градусов.

При этом днём температура воздуха постепенно пойдёт на повышение. Если на большей части региона ещё 14 марта, во вторник, ожидается от -1 до +4 градусов, то уже в среду потеплеет до +3…+8. В предгорьях местами воздух прогреется до +14.

В ночь на 16 марта температура воздуха составит -3…-8 градусов, по северным районам – до -12. Днём температура будет колебаться от +2 до +7. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.