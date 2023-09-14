Какие IT-разработки для ретейла сейчас есть в России?

Рассказываем, с помощью какого российского ПО можно избежать потерь в бизнесе

14 сентября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KKms5

Ноутбук / Фото: freepik.com

Долгое время российские ретейлеры использовали IT*-решения, предлагаемые иностранными компаниями. Разработку собственных программных продуктов вели, но темпы не соответствовали ожиданиям рынка. Наибольшие сложности сейчас испытывает российский ретейл и e-commerce* компании, причем если крупному бизнесу удается оперативно находить и внедрять альтернативные IT-решения, то средним и небольшим фирмам приходится непросто. Рассказываем о проблемах и перспективах в этой области.

Наиболее критичные проблемы

Собственная, отечественная разработка программного обеспечения для ретейла стала задачей номер один.

В частности, компании, работающие в сфере торговли, после отказа от внедрения услуг иностранных фирм испытали целый спектр сложностей. Если привести в пример компанию X5 Group*, то здесь трудности были связаны и с организацией внутренних бизнес-процессов, и с "внешней" системой, обеспечивающей коммуникацию непосредственно с покупателями.

Разработка экстренных решений позволила избежать крупных потерь, хотя сбои в работе приложения продолжались несколько месяцев. Длительным был и процесс автоматизации внутренней работы компании.

Перспективы

Сегодня российский ретейл активно внедряет программный продукт отечественного производства, но о полном импортозамещении говорить пока рано.

Для комплексной реализации проектов необходимо большое количество высококлассных специалистов с соответствующим опытом, достаточный объем денежного финансирования и запас времени (скорее всего, не один год).

Какой программный продукт сегодня наиболее востребован?

Анализ рынка позволяет утверждать, что в первую очередь требуется создание и внедрение ПО для бизнес-анализа, управления системой логистики, инфраструктурой сети и мобильными устройствами (оформление онлайн-заказов, программы лояльности и многое другое).

Достичь успехов уже удалось. Например, создали инновационное программное обеспечение под названием Device Policy Controller*, обеспечивающее работу EMM* систем. Оно работает в нескольких режимах и предлагает широкий выбор конкретных решений для ретейла.

*IT-решения ("АйТи-решения"); e-commerce ("и-коммерс"); X5 Group ("Икс5 Груп"); Device Policy Controller ("Девайс Полиси Контроллер"); EMM ("ИЭмЭм").

ООО "Эвроне.ру"

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