Ко Дню Победы мошенники стали маскировать трояны под открытки "от президента"

В мессенджерах распространяют APK‑файлы с троянами‑стилерами — якобы персональные поздравления от главы государства или губернатора

05 мая 2026, 12:56, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Пресс‑служба платформы "Мошеловка" сообщила РИА Новости о новой волне мошеннических атак, приуроченных ко Дню Победы. Злоумышленники рассылают в мессенджерах поздравления, маскируя вредоносные файлы под праздничные открытки.

Получателям приходит APK‑файл с сообщением о якобы персональном поздравлении от президента или губернатора. Внутри такого файла скрыт троян‑стилер — он способен похищать конфиденциальные данные пользователей. Эксперты "Мошеловки" настоятельно предупреждают: не следует открывать подобные вложения от неизвестных отправителей.

Кроме того, выявлена еще одна мошенническая схема: злоумышленники обзванивают ветеранов и предлагают им якобы единовременные выплаты ко Дню Победы. Мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о "персональной выплате".

Чтобы ее получить, жертву просят продиктовать код из SMS‑сообщения. При этом такой код может быть связан как с банковскими операциями, так и с доступом к личным кабинетам — в результате злоумышленники получают возможность украсть деньги или завладеть персональными данными. Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач.