Причиной выброса стала очередная вспышка высшего класса X

03 июня 2024, 10:25, ИА Амител

Выброс солнечной плазмы / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Мощная вспышка на Солнце, произошедшая 2 июня, спровоцировала выброс гигантского облака плазмы. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Мнения ученых на счет того, обернется ли это последствиями для Земли, разделились. Часть специалистов убеждена, что очередной магнитной бури не избежать. Велик риск, что она будет мощной.

О том, когда на Земле может начаться магнитная буря и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Что за вспышка класса X произошла на Солнце 2 июня 2024 года? Вспышка произошла в области Солнца 3697, невероятно высокую активность которой отмечают ученые. По их словам, эта вспышка стала третьей за сутки. А всего за три дня данная область "произвела" сразу пять вспышек класса X. Вспышку, произошедшую 2 июня, ученые называют особо опасной. "На этот раз шансов избежать встречи с солнечными массами, похоже, почти нет. Центр взрыва находится очень близко от линии Солнце – Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету", – говорится в сообщении лаборатории.

2 Правда ли, что магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 3 июня? Похоже, что нет. Из сообщений, опубликованных на сайте лаборатории, можно сделать вывод, что к 3 июня облако плазмы не успеет достичь Земли. А потому магнитной бури в этот день не ожидается. Это подтверждается и опубликованным прогнозом . Из него следует, что 3 июня магнитосфера Земли будет очень спокойной (1-2 балла), а вероятность магнитной бури составляет всего лишь 1%.

3 Когда начнется магнитная буря, вызванная гигантским выбросом плазмы? Судя по всему, магнитная буря может начаться 4 июня. "К орбите Земли солнечное вещество придет, скорее всего, 4 июня", – говорится в сообщении Впрочем, информацию нельзя назвать точной. На сайте Лаборатории ИКИ и ИСЗФ уточняется, что вспышка 2 июня вызвала немало споров в научном сообществе. Часть исследователей допускает, что выброс на самом деле был направлен не в сторону Земли, а от нее. Если это подтвердится, то бури может вообще не случиться. Тем не менее многие специалисты по-прежнему полагают, что выброс все же движется к нам. Вероятность магнитной бури 4 июня оценивается в 35%.

4 Насколько мощной будет магнитная буря, которая начнется 4 июня? В лаборатории полагают, что при самом худшем сценарии нас ожидает сильная магнитная буря (G3). В предварительном прогнозе указано, что вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 10%.

5 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Точно сказать пока нельзя. Магнитные бури сами по себе очень трудно прогнозируются. Даже в случае с этой вспышкой мнения ученых о том, будет ли вообще буря, разделились. По предварительной информации, буря может начаться во второй половине дня. В актуальном прогнозе также указано, что магнитная буря будет не очень продолжительной и уже утром 5 июня закончится.