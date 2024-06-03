Когда на Земле может начаться магнитная буря, вызванная выбросом солнечной плазмы?
Причиной выброса стала очередная вспышка высшего класса X
03 июня 2024, 10:25, ИА Амител
Выброс солнечной плазмы / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Мощная вспышка на Солнце, произошедшая 2 июня, спровоцировала выброс гигантского облака плазмы. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Мнения ученых на счет того, обернется ли это последствиями для Земли, разделились. Часть специалистов убеждена, что очередной магнитной бури не избежать. Велик риск, что она будет мощной.
О том, когда на Земле может начаться магнитная буря и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
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Что за вспышка класса X произошла на Солнце 2 июня 2024 года?
Вспышка произошла в области Солнца 3697, невероятно высокую активность которой отмечают ученые. По их словам, эта вспышка стала третьей за сутки. А всего за три дня данная область "произвела" сразу пять вспышек класса X. Вспышку, произошедшую 2 июня, ученые называют особо опасной.
"На этот раз шансов избежать встречи с солнечными массами, похоже, почти нет. Центр взрыва находится очень близко от линии Солнце – Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету", – говорится в сообщении лаборатории.
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Правда ли, что магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 3 июня?
Похоже, что нет. Из сообщений, опубликованных на сайте лаборатории, можно сделать вывод, что к 3 июня облако плазмы не успеет достичь Земли. А потому магнитной бури в этот день не ожидается.
Это подтверждается и опубликованным прогнозом. Из него следует, что 3 июня магнитосфера Земли будет очень спокойной (1-2 балла), а вероятность магнитной бури составляет всего лишь 1%.
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Когда начнется магнитная буря, вызванная гигантским выбросом плазмы?
Судя по всему, магнитная буря может начаться 4 июня.
"К орбите Земли солнечное вещество придет, скорее всего, 4 июня", – говорится в сообщении.
Впрочем, информацию нельзя назвать точной. На сайте Лаборатории ИКИ и ИСЗФ уточняется, что вспышка 2 июня вызвала немало споров в научном сообществе. Часть исследователей допускает, что выброс на самом деле был направлен не в сторону Земли, а от нее. Если это подтвердится, то бури может вообще не случиться.
Тем не менее многие специалисты по-прежнему полагают, что выброс все же движется к нам. Вероятность магнитной бури 4 июня оценивается в 35%.
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Насколько мощной будет магнитная буря, которая начнется 4 июня?
В лаборатории полагают, что при самом худшем сценарии нас ожидает сильная магнитная буря (G3). В предварительном прогнозе указано, что вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 10%.
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Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
Точно сказать пока нельзя. Магнитные бури сами по себе очень трудно прогнозируются. Даже в случае с этой вспышкой мнения ученых о том, будет ли вообще буря, разделились.
По предварительной информации, буря может начаться во второй половине дня. В актуальном прогнозе также указано, что магнитная буря будет не очень продолжительной и уже утром 5 июня закончится.
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Как защититься от влияния магнитных бурь?
Вопрос неоднозначный. Дело в том, что большинство ученых убеждено: воздействие магнитных бурь на человека – это миф. Влияние "космической непогоды" на организм пока никем не доказано. Поэтому и врачи дают лишь общие рекомендации. По их словам, достаточно просто высыпаться, правильно питаться, побольше двигаться и дышать свежим воздухом, а также не злоупотреблять вредными привычками. А еще они советуют поменьше зацикливаться на теме магнитных бурь, чтобы уж точно не попасть под их влияние.
09:46:40 04-06-2024
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