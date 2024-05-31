Когда закончатся ненавистные дожди в Алтайском крае?

Жителей региона ждет небольшой перерыв в осадках

31 мая 2024, 09:33, ИА Амител

Капля дождя / Фото: pxhere.com/ru/photo/99025

Период дождей в Алтайском крае скоро закончится, но ненадолго. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

По прогнозу, в ближайшие три дня жители и гости региона смогут отдохнуть от обильных осадков, однако затем снова начнет лить.

На весь первый месяц лета прогнозируют всего десять дней без дождя. При этом большую часть времени температура воздуха будет держаться на отметке выше +20 градусов.