Когда закончатся ненавистные дожди в Алтайском крае?
Жителей региона ждет небольшой перерыв в осадках
31 мая 2024, 09:33, ИА Амител
Капля дождя / Фото: pxhere.com/ru/photo/99025
Период дождей в Алтайском крае скоро закончится, но ненадолго. Об этом сообщает сервис Gismeteo.
По прогнозу, в ближайшие три дня жители и гости региона смогут отдохнуть от обильных осадков, однако затем снова начнет лить.
На весь первый месяц лета прогнозируют всего десять дней без дождя. При этом большую часть времени температура воздуха будет держаться на отметке выше +20 градусов.
09:51:02 31-05-2024
Деревню Гадюкино, смыло! ©
10:03:25 31-05-2024
Нет. Не так. На отметке не выше +20 градусов.
11:54:05 31-05-2024
Вот травушка муравушка попрет, коси не хочу, только вот скотинки в крае не видать.
14:13:03 31-05-2024
Гость (11:54:05 31-05-2024) Вот травушка муравушка попрет, коси не хочу, только вот скот... Так вылезай из-за компа да прокатись по далёкому для тебя краю. Полно коров, овец, лошадей и свиней.
15:35:17 31-05-2024
Гость (14:13:03 31-05-2024) Так вылезай из-за компа да прокатись по далёкому для тебя кр... Гость, открой статистику, что было и что есть. Сколько лет прошло, когда с голода лошади и коровы плакали, что ни будь изменилось? Только меньше стало. Раньше у нас паслись тучные стада, а сейчас редкие одинокие буренки на колу вожжами привязаны. Каждый день, патриархи КРС и мелкой животины умирают, а дети и внуки в телефонах сидят.