Корову и бычка сбили на Алтае

Обе аварии произошли 9 марта в Онгудайском районе

10 марта 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Два ДТП с наездом на крупный рогатый скот произошло в Онгудайском районе Республики Алтай 9 марта, сообщили в местном МВД.

Первая авария случилась около 14:40 вблизи села Нефтебаза. 53-летний водитель Toyota Corolla сбил бычка, выбежавшего на дорогу.

Затем примерно в 16:20 в селе Шашикман 65-летний житель Алтайского края на грузовике Scania наехал на корову, которая также выскочила на проезжую часть.

Водители не пострадали. О состоянии животных не уточняется. При этом в обоих случаях у них отсутствовали бирка и тавро. Владельцам скота грозит административная ответственность.