"Аватар: Путь воды" заработал уже больше 2 млрд долларов
Фильм стал шестым в истории, которому удалось преодолеть эту отметку
23 января 2023, 10:15, ИА Амител
Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" / Фото: kinopoisk.ru
Сборы блокбастера "Аватар: Путь воды" спустя шесть недель после релиза превысили два миллиарда долларов, пишет Variety.
Таким образом, кинолента стала шестой в истории, сборы которой преодолели эту отметку. В числе таких картин также значится первая часть "Аватара", "Мстители: Финал", "Титаник", "Звёздные войны: Пробуждение силы" и "Мстители: Война бесконечности".
Примечательно, что три фильма из этого списка (два "Аватара" и "Титаник") снял Джеймс Кэмерон.
Ранее продюсер фильмов серии "Аватар" Джон Ландау рассказал, что увидят зрители в следующих частях картины.
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