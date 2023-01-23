"Аватар: Путь воды" заработал уже больше 2 млрд долларов

Фильм стал шестым в истории, которому удалось преодолеть эту отметку

23 января 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" / Фото: kinopoisk.ru

Сборы блокбастера "Аватар: Путь воды" спустя шесть недель после релиза превысили два миллиарда долларов, пишет Variety.

Таким образом, кинолента стала шестой в истории, сборы которой преодолели эту отметку. В числе таких картин также значится первая часть "Аватара", "Мстители: Финал", "Титаник", "Звёздные войны: Пробуждение силы" и "Мстители: Война бесконечности".

Примечательно, что три фильма из этого списка (два "Аватара" и "Титаник") снял Джеймс Кэмерон.

Ранее продюсер фильмов серии "Аватар" Джон Ландау рассказал, что увидят зрители в следующих частях картины.