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"Аватар: Путь воды" заработал уже больше 2 млрд долларов

Фильм стал шестым в истории, которому удалось преодолеть эту отметку

23 января 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" / Фото: kinopoisk.ru

Сборы блокбастера "Аватар: Путь воды" спустя шесть недель после релиза превысили два миллиарда долларов, пишет Variety.

Таким образом, кинолента стала шестой в истории, сборы которой преодолели эту отметку. В числе таких картин также значится первая часть "Аватара", "Мстители: Финал", "Титаник", "Звёздные войны: Пробуждение силы" и "Мстители: Война бесконечности".

Примечательно, что три фильма из этого списка (два "Аватара" и "Титаник") снял Джеймс Кэмерон. 

Ранее продюсер фильмов серии "Аватар" Джон Ландау рассказал, что увидят зрители в следующих частях картины.

 

Комментарии 4

  • Муть мутная. Жаль потраченого времени на просмотр мутной мути.
    23 января, Гость   Ответить
  • А фильмец то действительно -редкостное дерьмецо,по сравнению с первым фильмом.Все те же персонажи,только крутятся у воды,совершенно неинтересно и натянуто.
    23 января, Гость   Ответить
  • Хреново сняли вторую часть
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, муть у тебя в голове.
    24 января, Гость   Ответить
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