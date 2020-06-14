"Верх гнилья". Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина педофилом

Телеведущая Ксения Собчак в выпуске своей передачи "Осторожно: новости!" пошутила об изнасиловании бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина педофилом. Ролик знаменитость выложила на своем YouTube-канале.

"Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?" – сказала Собчак, рассуждая о политике.

Многие зрители сочли шутку неуместной, назвав высказывание ведущей перебором, "дном", "верхом гнилья" и "мерзостью". Некоторые из комментаторов предложили ей поставить себя на его место или представить, что в подобной ситуации оказался ее сын.

Как ранее сообщал amic.ru, певец Стас Костюшкин рассказал, что в восемь лет он и его друзья подверглись насилию со стороны педофила. Музыкант решил поделиться историей из-за боязни за своих детей, однако позже заявил, что из-за откровения его начали "поливать грязью".