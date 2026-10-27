Куски льда обрушиваются на машины с моста на проспекте Калинина в Барнауле
Один из таких фрагментов повредил остекление автомобиля
27 октября 2026, 21:38, ИА Амител
В Барнауле автомобилисты пожаловались на сосульки, падающие с железнодорожного моста над проспектом Калинина. По словам одного из водителей, отколовшийся кусок льда разбил лобовое стекло его машины. Об опасной ситуации сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Как рассказал горожанин, на путепроводе образовались ледяные наросты, которые периодически обрываются и падают на транспорт. Один из таких фрагментов угодил прямо в автомобиль мужчины, повредив остекление.
После происшествия барнаулец обратился к другим участникам дорожного движения с просьбой соблюдать осторожность при проезде под мостом.
Автомобилисты опасаются, что падающие с высоты куски льда могут не только повредить машины, но и привести к более серьезным последствиям.
06:42:57 28-10-2026
там и люди ходят, если что
09:08:48 28-10-2026
Куски льда обрушиваются
Уже?