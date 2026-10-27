Один из таких фрагментов повредил остекление автомобиля

27 октября 2026, 21:38, ИА Амител

Последствия падения льда / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле автомобилисты пожаловались на сосульки, падающие с железнодорожного моста над проспектом Калинина. По словам одного из водителей, отколовшийся кусок льда разбил лобовое стекло его машины. Об опасной ситуации сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Как рассказал горожанин, на путепроводе образовались ледяные наросты, которые периодически обрываются и падают на транспорт. Один из таких фрагментов угодил прямо в автомобиль мужчины, повредив остекление.

После происшествия барнаулец обратился к другим участникам дорожного движения с просьбой соблюдать осторожность при проезде под мостом.

Автомобилисты опасаются, что падающие с высоты куски льда могут не только повредить машины, но и привести к более серьезным последствиям.