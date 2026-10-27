Руководителям организаций и туристических компаний рекомендовали предупредить сотрудников об опасности встречи с хищниками

27 октября 2026, 20:35, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

В Белокурихе Алтайского края с 17:00 27 октября ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. Власти рекомендовали ограничить прогулки по лесу, отказаться от туристических походов с ночевкой в палатках и не отпускать детей одних на улицу в темное время суток. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Режим повышенной готовности для сил и средств городского звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет действовать до особого распоряжения. В мэрии назвали ситуацию сложной и приняли решение усилить контроль за территориями, где могут появляться дикие животные.

В частности, специалисты организуют постоянное наблюдение за обстановкой и совместные патрулирования с представителями охотничьих хозяйств. Особое внимание уделят участкам, на которых ранее замечали медведей.

Руководителям организаций и туристических компаний рекомендовали предупредить сотрудников об опасности встречи с хищниками. Также власти призвали ограничить пребывание людей в лесных массивах и запретить проведение туристических маршрутов, предполагающих ночлег в палатках.

Отдельные рекомендации получили образовательные учреждения. Педагогам поручили проинформировать родителей о ситуации и настоятельно рекомендовать им ограничить пребывание детей на улице, особенно после наступления темноты.

Напомним, 27 октября жители Белокурихи обнаружили следы медведя в районе водоканала. На фоне сообщений о появлении хищников городские власти решили принять дополнительные меры безопасности.