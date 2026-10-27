В Госдуме жестко отреагировали на заявление армянского губернатора об "Иванах"
Российские дипломаты выразили недоумение по поводу слов губернатора Ширака
27 октября 2026, 22:05, ИА Амител
Армянский губернатор Ширакской области Давид Арушанян, сделавший заявление о русских "Иванах", должен уйти в отставку после антироссийских высказываний, заявил "Газете.ru" депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Почему этот губернатор так высказался? Потому что он, извините меня, идиот. Я могу сказать, что его высказывание нормальными людьми в Армении вообще не поддерживается, им стыдно за это. Этот выбранный человек, который не пользуется доверием провинции, людей, живущих в этой провинции. Я прекрасно знаю, у меня семья из Еревана, мой прадедушка жил в Ереване. Очень близка для меня эта страна. В общем, все возмущены", — сказал парламентарий.
Милонов считает, что губернатор должен подать в отставку после таких заявлений.
"Это какой-то мутант с лишней хромосомой", — считает Милонов.
Посольство России отреагировало на заявление армянского чиновника, который упомянул "Иванов". Российские дипломаты выразили недоумение по поводу слов губернатора Ширака.
В социальной сети армянский чиновник, комментируя поздравления от представителей партии "Сильная Армения" в честь Дня города Гюмри, заявил: "Гюмри — это не ваш "Нижний Табор", а его жители — не ваши "Иваны".
Ранее Милонов призвал считать человека в 40 лет взрослым, а не молодежью.
22:32:49 27-10-2026
Успехи нашей международной политики не перестают восхищать. Хорошо хоть внутри страны титульную нацию не ущемляют, хотя подождите
11:40:26 28-10-2026
Гость (22:32:49 27-10-2026) Успехи нашей международной политики не перестают восхищать. ...
Ну, допустим в ВУЗах нашего выгонят за плохую учебу, или из общаги за поведение, а иностанцы наглеют год от года и ведут себя порой просто безобразно и ничего.
00:00:15 28-10-2026
Милонов это тот который сказал что Советская Россия ни чего хорошего не смогла сделать!?
этот?
09:08:31 28-10-2026
Гость (00:00:15 28-10-2026) Милонов это тот который сказал что Советская Россия ни чего ... Вся проблема в нём
09:07:23 28-10-2026
мой прадедушка жил в Ереване
100 лет назад была другая страна.
09:41:40 28-10-2026
Гость (09:07:23 28-10-2026) мой прадедушка жил в Ереване100 лет назад была другая ст...
Мой прадедушка жил в Барнауле 130 лет назад. И вы не поверите...
09:07:51 28-10-2026
мой прадедушка жил в Ереване
А потом армяне освоили Москву.
10:16:09 28-10-2026
Мой прапрадедушка жил в Монголии, но очень часто в составе орды посещал Русь и очень хорошо о ней отзывался: золота много, девки красивые.
16:34:03 28-10-2026
Гость (10:16:09 28-10-2026) Мой прапрадедушка жил в Монголии, но очень часто в составе о... Твой прапрапрадед не мог ничего посещать, монголов то сейчас совсем нисколько, а раньше было еще меньше, кучка бесполезных пастухов и их драли все кому не лень, а они ничего никому сделать не могли. Так что не выдумывайте себе героев, их никогда у вас и не было. Орда была-была якобы и потом куда-то резко исчезла, так не бывает, не было никакой орды в принципе. Были междоусобные разборки местных русских князей, которые привлекали для толпы и вас и татар и прочих кочевников
10:46:14 28-10-2026
Армянский провинциальный губер завидует! Лучшие армяне уехали в Россию! Теперь даже в Сибири дороги много лучше ереванских))) На Рутубе есть канал «Препод Одесса», там поучительные видео путешествия препода в Армению, где на ереванских дорогах он угробил свой любимый автомобиль, потом загнал в их автосервис и усугубил ситуацию.