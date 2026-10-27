Российские дипломаты выразили недоумение по поводу слов губернатора Ширака

27 октября 2026, 22:05, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Армянский губернатор Ширакской области Давид Арушанян, сделавший заявление о русских "Иванах", должен уйти в отставку после антироссийских высказываний, заявил "Газете.ru" депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Почему этот губернатор так высказался? Потому что он, извините меня, идиот. Я могу сказать, что его высказывание нормальными людьми в Армении вообще не поддерживается, им стыдно за это. Этот выбранный человек, который не пользуется доверием провинции, людей, живущих в этой провинции. Я прекрасно знаю, у меня семья из Еревана, мой прадедушка жил в Ереване. Очень близка для меня эта страна. В общем, все возмущены", — сказал парламентарий.

Милонов считает, что губернатор должен подать в отставку после таких заявлений.

"Это какой-то мутант с лишней хромосомой", — считает Милонов.

Посольство России отреагировало на заявление армянского чиновника, который упомянул "Иванов". Российские дипломаты выразили недоумение по поводу слов губернатора Ширака.

В социальной сети армянский чиновник, комментируя поздравления от представителей партии "Сильная Армения" в честь Дня города Гюмри, заявил: "Гюмри — это не ваш "Нижний Табор", а его жители — не ваши "Иваны".

Ранее Милонов призвал считать человека в 40 лет взрослым, а не молодежью.