В ближайшее время должен решиться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения

27 октября 2026, 20:43, ИА Амител

Задержанный мужчина / Скриншот из видео МВД России

В Ленинградской области задержали 40-летнего учителя математики, подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка и 58-летней женщины в Санкт-Петербурге. Во время задержания мужчина заявил о неверности супруги и рассказал, что якобы собирался покончить с собой. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, подозреваемого обнаружили в поселке Дружная Горка. На опубликованных кадрах задержания мужчина произносит: "Жена изменила, она меня ненавидела". При этом достоверность его слов о семейном конфликте не установлена, а официально подтвержденный мотив преступления пока неизвестен.

Следствие подозревает педагога в убийстве двух человек, включая малолетнего ребенка, а также в покушении на убийство еще нескольких человек. После задержания мужчину направили к следователю. В ближайшее время должен решиться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, трагедия произошла в Санкт-Петербурге в ночь на 26 октября. Как сообщили в Следственном комитете, в квартире жилого дома обнаружили тела 58-летней женщины и ребенка 2024 года рождения с признаками насильственной смерти.

Неподалеку от дома нашли 32-летнюю мать погибшего мальчика с телесными повреждениями. Женщину госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", предполагаемый преступник преподавал математику, его сожительница работала классным руководителем, а погибшая женщина, приходившаяся ей матерью, преподавала английский язык.

Издание также утверждает, что мать ребенка вернулась домой и обнаружила погибших родственников. По информации канала, мужчина попытался напасть и на нее, однако женщине удалось вырваться и покинуть квартиру. Сообщалось также, что тело ребенка находилось в холодильнике.