Подростки, предположительно причастные к избиению, уже совершали подобные действия ранее

27 октября 2026, 20:55, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нападении подростков на 13-летнего мальчика в Рубцовске Алтайского края. По сообщениям в соцсетях, ребенка избили двое сверстников, которые находились на улице с собакой бойцовой породы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Предположительно, происшествие случилось 25 октября, когда пострадавший вместе с другом возвращался домой. Как утверждают авторы публикаций в местных пабликах, к мальчикам подошли двое подростков, которым на вид было от 12 до 15 лет. Они якобы напали на одного из школьников и нанесли ему удары по лицу.

В социальных сетях также появилась информация, что подростки, предположительно причастные к избиению, уже совершали подобные действия ранее. Эти сведения привлекли внимание следственных органов.

"В социальных медиа сообщается, что в городе Рубцовске двое подростков напали на малолетнего и избили его. Отмечается, что это не первый подобный случай совершения противоправных действий этой группой подростков", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следственное управление СК России по Алтайскому краю организовало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".

Ход проверки находится на контроле руководства Следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах случившегося.