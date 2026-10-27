Гаджеты (синий свет), кофеин и алкоголь — основные факторы, фрагментирующие сон и вызывающие ночные пробуждения

27 октября 2026, 21:02, ИА Амител

Ночное пробуждение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Глава Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал RT, стоит ли обращаться к врачу из-за ночных пробуждений.

"В норме любой молодой здоровый человек просыпается до 21 раза в час. Пусть это никого не удивляет, потому что речь идет о так называемых микропробуждениях. Они длятся от 3 до 15 секунд, и человек их не запоминает", — рассказал специалист.

Он предупредил, что иногда сон может прерываться из-за множества факторов, вызывающих макропробуждение.

"Начиная от злоупотребления кофеиносодержащими продуктами (перед сном. — RT) и вредных привычек, до хронических заболеваний. Из-за этого любое микропробуждение может превращаться в макропробуждение, которое человек запоминает. Когда такая ситуация возникает и влияет на качество жизни человека, на его самочувствие и работоспособность, тогда необходимо обратиться к специалисту, для того чтобы решить эту проблему", — отметил Калинкин.

В отдельных ситуациях, как он утверждает, для восстановления нормального сна достаточно устранить внешние раздражители.

"Для начала просто стоит убрать основные триггеры таких пробуждений. Я имею в виду минимизировать кофе, алкоголь, курение... Убрать гаджеты, компьютеры и избыточный свет, потому что это тоже влияет на нарушение выработки мелатонина. И это уже у некоторых пациентов приведет к улучшению сна", — заключил сомнолог.

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