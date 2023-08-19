Людей эвакуировали из барнаульского ТРЦ Galaxy
По словам очевидцев, в здании сработала пожарная тревога
19 августа 2023, 15:28, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Посетителей эвакуировали из ТРЦ Galaxy. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, в здании сработала пожарная тревога, после чего людей эвакуировали. Очевидцы говорят о задымлении на фудкорте.
Подробности случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что из автовокзала и больницы в Барнауле вывели людей из-за сообщений о минировании.
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