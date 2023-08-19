Людей эвакуировали из барнаульского ТРЦ Galaxy

По словам очевидцев, в здании сработала пожарная тревога

19 августа 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Посетителей эвакуировали из ТРЦ Galaxy. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, в здании сработала пожарная тревога, после чего людей эвакуировали. Очевидцы говорят о задымлении на фудкорте.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что из автовокзала и больницы в Барнауле вывели людей из-за сообщений о минировании.