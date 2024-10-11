Mash: в Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления ВС РФ
В публикации утверждается, что большинство солдат ВСУ в курском приграничье покидают свои позиции
11 октября 2024, 07:45, ИА Амител
Российские военные начали вторую фазу активного контрнаступления под Курском. Как сообщает Telegram-канал Mash, Вооруженные силы РФ уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа – Коренево, которую Вооруженные силы Украины использовали для снабжения своих подразделений.
В публикации утверждается, что большинство солдат ВСУ в курском приграничье покидают свои позиции. Кроме того, российским войскам удалось без боя взять хутор Зеленый Шлях. Также ВС РФ взяли под контроль Нижний Клин, уточняет канал со ссылкой на военных блогеров.
Отметим, что в Минобороны РФ официально эти сведения пока не комментировали.
07:53:26 11-10-2024
А что с первой фазой ?
То говорят, что там кроме Пятёрочки ни чего толком и не захвачено. То населенные пункты целые освобождают.
Что с гражданским населением на территориях? Про это СМИ вообще молчат
07:53:44 11-10-2024
Хохлы читали ?
08:36:35 11-10-2024
Гость (07:53:44 11-10-2024) Хохлы читали ?... Хохлы тикали.
09:35:09 11-10-2024
Вооруженные силы Украины///почему первое слово с большой буквы?
11:54:55 11-10-2024
А почему они "покидают"...!?
А не уничтожены!!?
11:56:41 11-10-2024
в Минобороны РФ официально эти сведения пока не комментировали --- сразу впечатление от новости испорчено