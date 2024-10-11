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Mash: в Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления ВС РФ

В публикации утверждается, что большинство солдат ВСУ в курском приграничье покидают свои позиции

11 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российские военные начали вторую фазу активного контрнаступления под Курском. Как сообщает Telegram-канал Mash, Вооруженные силы РФ уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа – Коренево, которую Вооруженные силы Украины использовали для снабжения своих подразделений.

В публикации утверждается, что большинство солдат ВСУ в курском приграничье покидают свои позиции. Кроме того, российским войскам удалось без боя взять хутор Зеленый Шлях. Также ВС РФ взяли под контроль Нижний Клин, уточняет канал со ссылкой на военных блогеров.

Отметим, что в Минобороны РФ официально эти сведения пока не комментировали.

спецоперация Курская область
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Комментарии 6

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Гость

07:53:26 11-10-2024

А что с первой фазой ?
То говорят, что там кроме Пятёрочки ни чего толком и не захвачено. То населенные пункты целые освобождают.
Что с гражданским населением на территориях? Про это СМИ вообще молчат

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Гость

07:53:44 11-10-2024

Хохлы читали ?

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Гость

08:36:35 11-10-2024

Гость (07:53:44 11-10-2024) Хохлы читали ?... Хохлы тикали.

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Гость

09:35:09 11-10-2024

Вооруженные силы Украины///почему первое слово с большой буквы?

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Гость

11:54:55 11-10-2024

А почему они "покидают"...!?
А не уничтожены!!?

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Гость

11:56:41 11-10-2024

в Минобороны РФ официально эти сведения пока не комментировали --- сразу впечатление от новости испорчено

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