Mash: в Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления ВС РФ

В публикации утверждается, что большинство солдат ВСУ в курском приграничье покидают свои позиции

11 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российские военные начали вторую фазу активного контрнаступления под Курском. Как сообщает Telegram-канал Mash, Вооруженные силы РФ уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа – Коренево, которую Вооруженные силы Украины использовали для снабжения своих подразделений.

В публикации утверждается, что большинство солдат ВСУ в курском приграничье покидают свои позиции. Кроме того, российским войскам удалось без боя взять хутор Зеленый Шлях. Также ВС РФ взяли под контроль Нижний Клин, уточняет канал со ссылкой на военных блогеров.

Отметим, что в Минобороны РФ официально эти сведения пока не комментировали.