Глава центра Гамалеи Гинцбург рассказал о происхождении оспы обезьян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о происхождении оспы обезьян. Как сообщает РИА Новости, эксперт считает, что заражение обезьян оспой произошло от грызунов.

«Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», — предположил он.

Глава центра Гамалеи добавил, что если оспа обезьян станет массово распространяться среди людей, то у инфекции могут появиться варианты с повышенной вирулентностью — способностью вируса вызывать болезнь. «Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно», — предупредил Гинцбург.