Россиян предупредили об опасности болезни «столетней давности»

В холодную погоду сырая обувь может стать причиной опасного заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

По его словам, от промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается «окопная стопа». Это разновидность холодовой травмы, связанная с нарушением кровоснабжения тканей.

«При „окопной стопе“ люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды», — пояснил специалист.

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По его словам, через несколько часов после пребывания в промокшей обуви при низкой температуре ноги могут сильно онеметь, а затем распухнуть и очень долго быть чувствительными даже к малейшему холоду. А в тяжёлых случаях на коже могут появляться язвы и пузыри.

Врач объяснил, что термин «окопная стопа» медики впервые описали в годы Первой мировой войны, когда вынужденные находиться в сырых траншеях солдаты страдали от этого недуга. Сейчас же такая болезнь в основном встречается у детей и пожилых.

Сапего советует носить водонепроницаемую обувь, а в случае промокания — обязательно переобуваться, надев сухие носки. Если ноги успели онеметь — их нужно согреть. А если покраснели и распухли — держать в прохладе.

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