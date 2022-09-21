Врач рассказала, почему булочки с котлеткой вызывают рак у детей

Употребление фастфуда грозит ребёнку развитием рака и диабета, рассказала «Газете.ru» терапевт и гастроэнтеролог Lahta Clinic Вероника Ведяшкина.

«Употребление фастфуда не рекомендуется никому, а если ребёнок страдает хроническими заболеваниями пищеварения, лишним весом, сахарным диабетом, то посещение ресторанов быстрого питания стоит и вовсе строго ограничить», — предупредила медик.

По её словам, если ребёнок раз в месяц съест пиццу или бургер, то особого вреда это не причинит, но если это постоянно — последствия могут быть необратимыми.

«Строго не рекомендуются к употреблению сладкие газированные напитки, продукты, приготовленные во фритюре, такие как картошка фри, наггетсы, а также мясные полуфабрикаты — колбасы и сосиски. Все эти продукты содержат большое количество сахара, соли, органических кислот, трансжиров и канцерогенов, фосфатов, которые в дальнейшем могут быть причиной развития кариеса, сахарного диабета, атеросклероза, депрессий, нарушения кальциевого обмена в организме, заболеваний желудочно-кишечного тракта и онкологических», — указала Ведяшкина.

Относительно безвредные блюда из фастфуда для детей — соки, запечённый картофель, печёные пироги и сырная пицца. Однако лучше употреблять овощные салаты, яблочные и морковные ломтики, воду и несладкий чай.

Ранее эксперт по детской безопасности предупредила, что сосиски, семечки, тянучки — это еда, которой дети могут подавиться.