За 2022 год более 14,1 тысячи пациентов в Алтайском крае получили «кардиопакеты» на 212 млн рублей

За 11 месяцев 2022 года более 14,1 тысячи пациентам в Алтайском крае выдали «кардиопакет» — одновременно с выпиской региональные и федеральные льготники получают рецепты на лекарственные препараты базовой терапии и набор препаратов по ним на курс лечения до шести месяцев. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, им выдали 103 589 рецептов на сумму 212,2 млн рублей.

Отмечается, что в Алтайском крае в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» создана система учёта граждан, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием. Сейчас в регистре состоят 11 683 пациента.

Отмечается, что с 2023 года «кардиопакет» расширится — с 23 препаратов до 31, восемь из которых предназначены для лечения осложняющего диагноза «хроническая сердечная недостаточность», выявленного у пациентов, состоящих в регистре. В список включены инновационные препараты, которые влияют на продолжительность и качество жизни, предотвращают преждевременную смерть.