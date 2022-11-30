Запечатанные книги и увольнение с госслужбы. Что запретят иноагентам с 1 декабря и где им нельзя будет работать?

24 ноября российская Госдума приняла поправки в законы об иноагентах. С 1 декабря для иностранных агентов в России вводятся новые запреты. Если раньше они должны были делать приписку перед своими публикациями, то теперь испытают на себе ряд серьёзных ограничений. Amic.ru рассказывает, чего лишатся иноагенты.

Что теперь будет запрещено?

Теперь нельзя будет распространять среди несовершеннолетних информацию, опубликованную иноагентами. Такие материалы должны выходить только с отметкой «18+», сообщает сайт российской Госдумы.

В книжных магазинах, киосках и торговых точках можно будет продавать книги иноагентов только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей такую литературу совсем запретят. Тем самым у иноагентов теперь нет права производить информацию для детей. Теперь их контент считается причиняющим вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Чем не смогут заниматься иноагенты?

Организациям-иноагентам теперь нельзя будет преподавать детям какие-либо предметы. Признанные иноагентами люди также не смогут вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних. Иноагентам запретят заниматься педагогической деятельностью в государственных и муниципальных организациях. То есть физлица-иноагенты преподавать, скорее всего, смогут только в частных вузах, где всем студентам есть 18 лет.

Со статусом иноагента вообще нельзя будет работать на государственной и муниципальной службе, а также в органах внутренних дел. Иноагентов уволят из ФСБ, Следкома, службы внешней разведки, из ФСИН, органов таможни, из противопожарной службы.

Кроме того, иностранные агенты не смогут организовывать публичные мероприятия и быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Какие ограничения получит бизнес иноагентов?

Предприниматели-иноагенты не смогут быть участниками госзакупок. Из системы страхования вкладов исключат малые предприятия-иноагенты.

У Минюста теперь будет право получать справки по счетам, операциям и вкладам любых физических и юридических лиц при наличии признаков нарушения закона об иноагентах. Ведомство сможет получить информацию по операциям, счетам и вкладам тех, кто уже признан иноагентом. Налоговая будет предоставлять Минюсту данные о банковских счетах иноагентов.

Закон / Фото: duma.gov.ru

Что ещё запрещают поправки?

Новые поправки Госдумы вводят ещё несколько любопытных запретов. Они уточняют места, где запрещены митинги, собрания, шествия и демонстрации. Теперь нельзя будет митинговать у зданий органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, у «культовых помещений, зданий и сооружений», а также на примыкающей к ним земле.

Протестовать теперь запрещено на земле религиозных организаций, у зданий и у речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней, в зданиях и на территориях образовательных и медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, на детских и спортивных площадках.

Зачем принимают поправки?

Госдума приняла поправки для того, чтобы обеспечить вступление в силу с 1 декабря закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Кого теперь будут признавать иноагентом?

По закону, который вступает в силу с 1 декабря, признать иноагентом человека могут даже если он не получал никакого иностранного финансирования. Физлицу или организации достаточно лишь «находиться под иностранным влиянием». При этом в законе чётко не указывается, что именно можно считать иностранным влиянием.

Кто выступил автором поправок?

Среди авторов поправок — сенаторы Андрей Климов, Владимир Джабаров и Елена Афанасьева, а также девять депутатов Госдумы, в числе которых есть и уроженка Алтайского края Мария Бутина.

Все ли алтайские депутаты поддержали закон?

Нет, не все. Представители Алтайского края в Госдуме от КПРФ Мария Прусакова и Анжелика Глазкова проголосовали против закона. Единоросс Владимир Шаманов и справедливоросс Александр Терентьев выражать своё мнение по закону не стали. Поддержали поправки представители ЕР Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов и Иван Лоор.

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