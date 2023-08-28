Барнаульцы обсудили концепцию благоустройства парка имени Ленина
Приводить территорию в порядок начнут в следующем году
28 августа 2023, 11:15, ИА Амител
В Барнауле прошла стратегическая сессия по разработке концепции и проекта благоустройства парка имени Ленина, сообщили в мэрии.
В мероприятии поучаствовали около 50 человек – это эксперты, архитекторы, дизайнеры, депутаты, общественники и жители микрорайона.
На сессии сформировали основную идею развития парка, основанную на мнении горожан. Ее участники предложили направления для территории: спортивное, культурные мероприятия, развлечения и экопарк.
Все предложенные идеи передадут проектировщикам для разработки проекта благоустройства.
Напомним, эта общественная территория победила в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Эскизный проект обновленного парка и проектно-сметную документацию разработают до конца года.
В июле барнаульцам предложили самим выбрать, каким будет этот парк – спортивным, тихим или семейным. В опросе поучаствовали более 1700 человек, 90% из них пожелали, чтобы в парке были зоны тихого отдыха.
Благоустройство парка начнется в следующем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Преображать территорию планируют в несколько этапов, как в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный".
15:20:13 28-08-2023
Опять понастроят детских площадок и мест развлечения. А тем временем у нас не хватает именно экопарков максимально приближенных к природе. Возможно с элементами ландшафтного дизайна. Хочется видит парк именно таким. Красивым, ухоженными и тихим. Уголком природы с множеством зелени среди городских джунглей.