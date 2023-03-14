Местами +10. О погоде в Алтайском крае 14 марта

Осадков в регионе не ожидается

14 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае постепенно теплеет. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, в предгорьях местами до +10 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.