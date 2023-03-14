Местами +10. О погоде в Алтайском крае 14 марта
Осадков в регионе не ожидается
14 марта 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае постепенно теплеет. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, в предгорьях местами до +10 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
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