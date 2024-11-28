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МИД: передача ядерного оружия Украине выведет конфликт из-под контроля

Рябков осудил все обсуждения ядерного вооружения Киева

28 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com
Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия приведет к "совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта". Его слова передает РИА Новости.

"Подобный шаг означал бы не просто слом всей системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", – сказал Рябков.

Заявления о передачи Киеву ядерного оружия могут делать лишь "безответственные лица", считает он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также резко отреагировал на возможность ядерного вооружения Украины. Он приравнял это к акту нападения на Россию в cooтветствии с пoлoжениями ядернoй дoктрины.

Медведев считает все обсуждения последствий появления ядерного оружия на территории Украины бредом и тем не менее не исключает любых вариантов обострения конфликта из-за действий Запада.

Ракета / Фото иллюстрационное: unsplash.com / Gpiu

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Комментарии 7

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Гость

13:30:08 28-11-2024

передача ядерного оружия Украине ---- если мощность «Орешника» сопоставима с 45 Хиросимами надо обязательно заранее предупредить, чтобы все мирные жители Киев покинули

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майор

13:36:08 28-11-2024

а я здесь вот на этом самом форуме еще в 2013 году писал что цель всей этой украинской бучи -ядерные ракеты пендосов под Ростовом. Вот теперь и реальные доказательства их планов. Крым им все карты спутал тогда.
Второй этап их плана после установки ядерных ракет под Ростовом это нанесение внезапного ядерного удара по Москве руками своих верных вассалов преданных пендосам до уровня псов

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Гость

14:01:37 28-11-2024

Как раз наоборот

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Гость

14:08:54 28-11-2024

нанесение внезапного ядерного удара по Москве --- интересно как это можно предупредить, может Орешником

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Гость

14:16:48 28-11-2024

передача ядерного оружия Украине --- а если Северной Корее или Ирану. А Сирии или Ливану. Или Сербии. Так и пойдет гулять ЯО по миру. Все с испугу начнут превентивные удары наносить. А хотели не распространять

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ППШариков

16:21:27 28-11-2024

Дать то вряд ли дадут, а вот разместить его там у них большое желание есть, они и свои дальнобойные ракеты, по сути не передали, а разместили там, сами выбирают цели и сами управляют ими.

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Гость

19:33:57 28-11-2024

Необитаемый пояс больше всего уместен по западной границе ...аины чем по восточной

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