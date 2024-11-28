Рябков осудил все обсуждения ядерного вооружения Киева

28 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия приведет к "совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта". Его слова передает РИА Новости.

"Подобный шаг означал бы не просто слом всей системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", – сказал Рябков.

Заявления о передачи Киеву ядерного оружия могут делать лишь "безответственные лица", считает он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также резко отреагировал на возможность ядерного вооружения Украины. Он приравнял это к акту нападения на Россию в cooтветствии с пoлoжениями ядернoй дoктрины.

Медведев считает все обсуждения последствий появления ядерного оружия на территории Украины бредом и тем не менее не исключает любых вариантов обострения конфликта из-за действий Запада.