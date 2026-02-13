"Мы обязаны уберечь". В Барнауле обсудили меры по борьбе с преступностью подростков

К обсуждению в онлайн-формате подключились все школы краевой столицы

13 февраля 2026, 17:44, ИА Амител

В Барнауле обсудили меры по борьбе с преступностью / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула состоялось экстренное совещание, посвященное одной из самых чувствительных тем - росту подростковой преступности. Заседание провел глава города Вячеслав Франк, собрав за одним столом руководителей силовых структур, депутатов, глав районных администраций, педагогов и представителей комиссий по делам несовершеннолетних.

Впервые к разговору в онлайн-формате подключили все образовательные учреждения краевой столицы - около 260 директоров и учителей наблюдали за ходом обсуждения в прямом эфире. Такой формат выбрали не случайно: именно школы сегодня находятся на передовой борьбы с детской преступностью.

Открывая заседание, Вячеслав Франк сразу обозначил жесткую повестку:

«Наша задача - не просто фиксировать проблему, а найти действенные инструменты профилактики, которые позволят оперативно реагировать на вызовы и защитить подростков от противоправных действий», - заявил глава города.

Его слова прозвучали на фоне неутешительной статистики, которую озвучил начальник УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин. Цифры 2025 года зафиксировали устойчивый рост криминальной активности среди несовершеннолетних.

Особую тревогу у полиции вызывает два направления: вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков и вербовка молодежи в экстремистские структуры. Причем злоумышленники действуют точечно и технологично - охотятся на детей 8-14 лет, а также на студентов первых-вторых курсов, предлагая им "легкий заработок" через анонимные Telegram-каналы.

В ходе совещания детально разбирали, что сегодня работает, а что дает сбой. Председатель комитета по образованию Андрей Муль доложил о масштабах профилактики в школах.

«Во всех общеобразовательных учреждениях города проведены плановые межведомственные выездные "Единые дни профилактики". Мероприятиями с участием субъектов системы профилактики охвачено более 80 тыс. учащихся. Информационно-разъяснительная работа с учащимися 7-11 классов, проводимая совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры, охватила свыше 16 тыс. человек», - привел данные Муль.

Школы работают на опережение: еженедельно получают сводки от полиции о каждом факте правонарушений и тут же включаются в индивидуальную работу с детьми и их родителями.

Председатель комитета по делам молодежи Александр Штебнер рассказал о том, как выстраивают диалог со студентами.

«В 2025 году проведено 77 встреч с обучающимися, которыми охвачено 8,3 тыс. человек. В ходе мероприятий транслировались профилактические видеоматериалы, рассматривались конкретные примеры преступных деяний и их последствий, особое внимание уделялось способам вовлечения в противоправную деятельность с использованием сети "Интернет"», - отметил Штебнер.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич предложила провести аудит качества профилактики:

«Важно понимать, проводилась ли профилактическая работа именно с теми подростками, которые все-таки пошли на правонарушение. Если да, то нужно выяснить, почему это не помогло. Такая информация позволит нам определить эффективность наших усилий и поможет в поиске новых форм воздействия», - подчеркнула она.

Вячеслав Франк поблагодарил педагогов и правоохранителей за уже выстроенную систему, но потребовал качественного усиления работы:

«Мы обязаны уберечь наших детей от вовлечения в противоправную деятельность. Для этого необходимо не только сохранить уже налаженную в школах профилактическую работу, но и качественно усилить ее эффективность. И, безусловно, мы будем держать данную тему на постоянном контроле, в том числе задействуя в этом вопросе Совет директоров школ», - резюмировал он.

Глава города поручил профильным комитетам в кратчайшие сроки подготовить предложения по усилению профилактики. Особый упор решено сделать на работу с родителями - им будут максимально подробно рассказывать о реальных сроках и необратимых последствиях, которые ждут подростков за решеткой.